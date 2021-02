Isabel Acevedo protagoniza nuevo video de N’Samble titulado “Amor tóxico”

La exintegrante de Esto es guerra, Isabel Acevedo, incursionó en la actuación tras protagonizar el videoclip de la conocida agrupación de salsa N’Samble.

Acevedo se convirtió en la musa de la famosa orquesta con el tema “Amor tóxico”. En la historia, la expareja de Christian Domínguez interpreta a una novia que un día quiere terminar la relación, pero al día siguiente quiere retomar el romance como si nada. Esto trae desestabilidad en la pareja que, pese a sus problemas, siguen juntos.

“A estas alturas de mi vida no quiero saber de ningún amor tóxico, ni nada parecido. Estoy curada de esos amores. La persona indicada llegará en su momento, no me desespero”, comentó la bailarina en un comunicado.

A inicios de febrero se dio a conocer que Isabel Acevedo sería la nueva protagonista del video musical de N’Samble.

El tema, el cual se puede ver y escuchar en Spotify y YouTube, lo interpretan Carlos Aranda, Sandro Solar y tienen como invitado a Mayki Gonzales, quien forma parte de la historia de amor en la ficción con la exchica reality.

N’Samble sobre conciertos privados

N’Samble cumplirá 16 años de carrera artística, siendo una orquesta salsera reconocida con trayectoria por sus grandes éxitos. Los integrantes de la agrupación también le han dicho no a los “privaditos” durante la pandemia y, hasta la fecha, han realizado cuatro conciertos virtuales.

Algunos de los integrantes han optado por reinventarse ante la crisis económica a raíz de la cuarentena. Sin embargo, y a pesar de la difícil situación, los artistas no han dejado de lado la música y continúan grabando más canciones.

