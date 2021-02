Gwyneth Paltrow revela las secuelas que le dejó la COVID-19

La reconocida actriz y ganadora de un Oscar, Gwyneth Paltrow, se sumó a la lista de famosos que se contagiaron del coronavirus.

Desde su portal Goop, la exesposa del cantante Chris Martin reveló que padeció del peligroso virus y las secuelas que le dejó.

“Tuve COVID-19 al principio, y me dejó fatiga y confusión mental”, comenzó a relatar Gwyneth Paltrow al revelar que se contagió hace unos meses.

La actriz explicó que se encontraba tan mal después de superar el virus que decidió acudir al hospital para una revisión el mes pasado.

“En enero, me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en mi cuerpo. Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este campo, el médico de medicina funcional Will Cole. Después de ver todos mis análisis, me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación iba a ser más largo de lo habitual”, detalló Gwyneth Paltrow en su página web.

La estrella de Hollywood dio a conocer que se sometió a un protocolo dictado por el médico, el cual consta de una dieta cetónica a base de planta en la que suprimieron el consumo de alcohol y azúcar.

“He estado cocinando mucho, y cosas realmente deliciosas: el otro día hice vieiras con alcaparras crujientes y salvia, espárragos con vinagreta de bacon y alcachofas rellenas de hierbas y ajo”, comentó.

“Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y hago un sauna de infrarrojos tan a menudo como puedo, todo al servicio de la curación”, agregó.

