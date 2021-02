El internado: Las Cumbres, sus protagonistas

El internado: Las Cumbres llega a la señal de Amazon Prime Video este viernes 19 de febrero. A propósito del estreno, ayer conversamos con sus protagonistas: Asia Ortega y Albert Salazar a través del Zoom.

¿Sienten presión de las comparaciones que podrían darse con El Internado: Laguna Negra (emitido en el 2007)?

Asia: Yo, al menos, siento presión por el trabajo que implica, por ser mi primer protagónico. Aun así, intentamos no fijarnos en el anterior ‘Internado’, ya que aparte de que es una serie totalmente nueva , ya es suficiente presión el hecho de querer hacerlo bien y que quede igual.

Albert: Yo comparto lo mismo. Sí hubo presión porque hemos hecho un trabajo lo mejor que se ha podido y le hemos dado todo y no tanto porque sea una hija del ‘Internado...’ sino que es una serie totalmente diferente y el espectador cuando lo vea se dará cuenta de que sí está dentro del mismo universo, pero es una historia distinta.

Asia, tu personaje Amaia es sin duda la rebelde de la historia y debido a las consecuencias de sus actos carga con escenas bastante intensas. ¿Qué te ha demandado el vivir en un carrusel de emociones?

Me ha demandado estar muy atenta y presente en el momento para dar lo que el personaje necesita, y como para no desgastarme y saber que es un trabajo muy intenso porque siempre quieres estar a tope. Y además por honrar al trabajo y al personaje. Se requiere de mucha concentración, mucha escucha a mí misma, empatía y estar presente con mis compañeros.

Amaia, además, tiene una discapacidad auditiva que podría sumarle una ventaja en la intensa convivencia que enfrenta.

Sí, la limitación de la sordera acompaña a Amaia en todo el rato y creo que para ella es un arma de doble filo, digamos que es su fragilidad que la hace un poco vulnerable y donde cuenta con la ayuda de Paul (Albert Salazar) y otros compañeros. Y está bien contar estas historias. Aun así, para Asia es como un superpoder, porque de repente puede leer los labios. Ello le permite tener la capacidad de poder saber más de lo que sus enemigos puedan creer.

Albert, la obra A.K.A. hizo que la prensa española se rindiera ante tu trabajo. ¿Te llega a abrumar?

Sí, sí, sí, hay una parte de mí que quiere seguir a la altura y seguir demostrando que vales, pero también tratar de dejarlo a un lado porque los proyectos son todos diferentes y no debes confiarte. Si un trabajo fue bien valorado en su momento, no debes confiarte de que el próximo también será así. Tengo ocho años en la actuación y todos los proyectos que me llegan los cojo muchas ganas.

¿La dirección es un terreno que te provoca?

Es un mundo que me interesa mucho, pero lo que sí me ha despertado es el mundo de la escritura. Me gustaría si algún día dirijo algo, que sea algo escrito por mí. Pero aún lo escrito lo tengo apartado en un cajoncito, y cuando llegue el momento lo abriré y explotaré.

¿Cómo estás viviendo la nueva normalidad?

Está siendo extraña esta nueva normalidad. Estoy haciendo funciones en Barcelona con el aforo al 50% y los asistentes con mascarilla. Nosotros que estábamos acostumbrados a mirar las caras y saber si ríen, emocionan o entristecen, ahora verlos con mascarilla es más difícil.

