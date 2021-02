Ed Sheeran cumple 30 años: ¿cómo pasó de cantar en calles al estrellato?

Este 17 de febrero, el artista británico Ed Sheeran deja atrás sus 20 para celebrar 30 años de vida convertido en uno de los cantantes pop más oídos alrededor del mundo. Una voz privilegiada acompañada por las melodías de una guitarra fueron suficientes para que el famoso intérprete de “Perfect” descubriera la fórmula del éxito.

Nacido en Halifax, al norte de Inglaterra, Ed Sheeran vivió la mayor parte de su niñez en Framlingham, un pequeño pueblo ubicado al noroeste de Londres, lugar en el que se inspiró al componer “Castle on the hill”, canción en la que cuenta que se rompió la pierna a los seis años por huir de su hermano y sus amigos, se emborrachó a los 15 y dio su primer beso la noche de un viernes.

En reiteradas oportunidades, el cantante habló acerca de su paso por el colegio y confesó que no fue una época muy agradable, pues fue víctima de bullying. “Odié la primaria con pasión. Lloraba cada día (...) porque yo era pelirrojo, así que instantáneamente me atacaron desde el día que empezó la escuela. Pelirrojo, tartamudeaba, llevaba gafas grandes, un poco raro... luego llegué a la escuela secundaria y comencé a tocar la guitarra, me uní a una banda y la música es una de esas cosas que te da confianza. Y, de repente, piensas ‘wow, en realidad puedo hacer algo bien’”, contó.

Este 17 de febrero Ed Sheeran cumple 30 años. Foto: Ed Sheeran Instagram

En 2008, Ed Sheeran decide que su futuro estaría en Londres y empezó a tocar en locales nocturnos, además de cantar y tocar en las calles, donde se vio obligado a pernoctar esporádicamente. Tras dos años se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos, allí conoció a Jamie Foxx a través de su manager y en otro momento coincidió con el esposo de la compositora Miranda Cooper, quien resultó trabajar para Asylum Records.

Algunos años después, la disquera lanza el primer álbum de Ed Sheeran titulado “+”, en 2014 realiza una colaboración con Pharrell Williams para realizar su segundo disco “x”, en el que destacó el tema “Singing out loud”. Tres años después vendría su último trabajo musical de manera individual “÷”, en el que resaltó el éxito mundial “Shape of you”.

