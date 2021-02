Adrian Nicholas Valdez decidió que quería vivir de la música durante su adolescencia, cuando soñaba con ser guitarrista y tocar rock, jazz, blues, por lo que estudió música en la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador y donde descubrió su pasión por la composición de música para proyectos cinematográficos y medios.

A la fecha, el peruano logró trabajar en tráilers de importantes productos cinematográficos como Mulán (Disney), X-Men: Dark Phoenix” (Marvel Entertainment), The Handmaid’s tale” (Hulu), La vieja guardia (Netflix) y su más reciente proyecto Godzilla vs. Kong (Warner Bros. Pictures).

¿En qué momento decides que te quieres dedicar a la música?

Cuando llegué a cierta edad debía decidir si quería vivir de eso o no. Ahí dije que si voy a estudiar música, voy a estudiar en una universidad. Ahí fue que me fui de Perú para estudiar 4 años en Ecuador y de ahí estudié en Los Ángeles y California; ahorita estoy en Miami ya con mi propia empresa trabajando en el mundo del cine y los tráilers.

¿Por qué Ecuador?

La Universidad San Francisco de Quito tenía un convenio con Berklee College of Music, que es una escuela de música y fue la razón principal por la cual yo me fui a Ecuador a estudiar con ese convenio que había con esa universidad tan prestigiosa y luego estudié en California para especializarme en música para cine, porque en Ecuador fue música general, teoría musical, composición, orquestación.

¿Por qué decides especializarte en composición de música para medios?

Exactamente cuando estudiaba en Ecuador, llegué para ser un guitarrista más que nada, tocar rock, jazz, blues. La verdad es que no tenía un camino tan marcado en ese momento, pero quería estudiar música porque me encantaba la música y ahí fue que descubrí que me gustaba mucho la creatividad, me gustaba mucho componer, me gustaba mucho crear música desde cero; entonces, me puse a pensar bien y me di cuenta de que algo que me gustaba hacer era simplemente estar tranquilo en un estudio componiendo música.

Obviamente que aparte de pensar en el arte y la creatividad, tenía que pensar en cómo vivir de esto, cómo buscar la parte del negocio. Entonces, pensé en cómo ser creativo pero al mismo tiempo poder vivir de eso. Hay gente que compone para películas, para televisión, videojuegos, para comercial de televisión; eso sería un sueño hecho realidad, vivir de eso como un trabajo profesional, que era lo que yo quería de la música, que sea mi trabajo profesional, no tanto como estrella de rock.

¿La industria de la composición para medios es nueva? ¿Existe en el Perú?

Yo creo que en Perú aún no hay. Es una industria nueva que tendrá no más de 10 o 15 años la verdad. En los 90 los tráiles eran muy diferentes de lo que se ve hoy en día que se ve un resumen de la película pero con una cinematografía bien profesional y la música es parte de eso, ayuda a que el tráiler sea emocionante y haga que el espectador quiera ir al cine; antes un tráiler era más narrado por una persona.

¿Entonces los tráilers son realizados muy aparte de la producción de las películas?

Sí, es una industria totalmente diferente. Lo que hace el estudio de cine, por ejemplo Warner Bros. con Godzilla vs. Kong, es contratar a una empresa que haga toda la campaña publicitaria de su película; entonces, ahí tienen que contactar a la empresa que edita el video y reciben las escenas. Ellos nos contratan a nosotros los músicos para componer la música para ese tráiler, la música no tiene nada que ver con la que escuchas en la película y la producción del tráiler no la hacen los mismos productores de la película, sino que son los que se dedican a la campaña publicitaria y hay varias en Los Ángeles, en Inglaterra, en Nueva York y otros sitios de Europa y Asia.

¿Y en Sudamérica?

En Sudamérica no hay tanto eso, por ejemplo en Perú yo creo que los productores de las películas son los que hacen los tráilers. El editor agarra escenas de la película y adiciona música, creo que es un proceso más simple. Sin embargo, ya hay producciones latinas que están empezando a contactar empresas aquí en Estados Unidos que hagan tráilers, en producciones de Netflix ya se están volviendo muy importantes, como Narcos que tiene un presupuesto casi como las producciones de Hollywood.

¿Qué tanto cambió este escenario con la llegada de la pandemia?

Al inicio la la mayoría de estudios de cine pararon sus producciones, solo terminaban lo que ya estaban trabajando. Ese año (2020) sí bajó lo que son películas de estudios como Warner Bros., Universal Studios, Paramount Pictures y tuvimos que dejar lo que estábamos trabajando.

Pero luego aparecieron las películas de Netflix, HBO Max, todo lo que es streaming services donde se paga una membresía para ver lo que uno quiera, esas son las que empezaron a sacar más películas y series; entonces, empezaron a llegar más proyectos de alta calidad.

Algunos estrenos los reprogramaron para 2022...

Sí, pero hay películas como Mulán que iba salir en el cine, ya tenía fecha de estreno pero apareció la pandemia y tuvieron que cambiar la estrategia. Entonces, la lanzaron en Disney Plus.

¿Cómo es el proceso de musicalización de un tráiler?

Es bien confidencial lo que nos mandan a nosotros. Muy pocas veces nos mandan las escenas de la película, nos mandan una descripción de lo que tienen pensado hacer en el tráiler. Muchas veces no saben aún lo que van a colocar pero tienen pensado un plan que hará el editor de video.

Entonces, nos dan los tiempos y nos explican las escenas, nos piden música fuerte, un pulso, qué instrumento, ellos nos asesoran en cuanto a lo que quieren y nos dan creatividad, a veces nos piden música de terror y nosotros nos adaptamos.

¿Cuál es la parte más difícil?

Lo más difícil para mí como Adrian Nicholas Valdez es componer música para comedias familiares o del estilo fantasía, como la de Harry Potter. Eso para mí es difícil, no es mi fuerte, yo soy más de crear temas de acción, así tipo Godzilla vs. Kong, Los vengadores, películas donde hayan más explosiones, disparos, ese es mi estilo de música y para ese tipo de películas es cuando más me llaman, cuando hay muchas batallas.

Si vemos el proceso, lo más difícil sería también tratar de imaginarse bien cómo va ser el tráiler porque como uno no puede ver el video, tiene que imaginarse bastante, hay veces que sí cuesta y hay que contactar al que está haciendo el tráiler para preguntar.

¿Cuánto tiempo te toma todo este trabajo?

Es una industria que se mueve muy rápido y necesitan las cosas al momento, más o menos nos dan dos o tres días máximo para poder enviar una pieza completa; normalmente duran un minuto o dos y medio. Entonces, el primer día leo, empiezo a meterme mucho en la descripción y a pensar bastante, juego con sonidos, con acordes, con la guitarra, con el piano y ya después empiezo a fluir y a componer. Eso hago los primeros dos días y el tercero me dedico a producirlo, a que suene bien en alta calidad, mezclarlo, masterizarlo y todo eso.

Es un trabajo que requiere bastante creatividad, ¿en algún momento te quedas sin ideas?

No me pasa mucho. Siento que la presión a veces es tan fuerte que tienes que sacar las ideas de algún lado, de repente no componer algo tan perfecto para la producción pero por lo menos fluir, de repente después se hacen los cambios.

Si me pasa, paro un rato y me enfoco en ver otros tráilers, canciones de otros compositores, escuchar y me sirve de inspiración.

¿Qué le dirías a quienes desean dedicarse al rubro de la composición para medios?

Primero que nada es entender que la música no es solo arte, también hay que verlo como un negocio, para vivir de la música o lo ves como un negocio o lo ves como tu hobby y lo tomas más como diversión. Todo negocio necesita seriedad también. Si quieren ser compositores para medios a nivel internacional y trabajar en producciones fuertes, necesitan prepararse mucho, estudiar, saber mucho sobre la tecnología musical, porque todo lo compongo desde mi estudio, en mi computadora, he estado investigando cómo sacar nuevos sonidos, para que mi instrumento suene mejor, todo eso tienes que saber.

¿Qué producciones has disfrutado más?

Me gusta hacer muchos remixes, es cuando te dan alguna canción que ya existe, puede ser de Led Zeppelin, AC/DC o Lady Gaga, cualquiera y te hacen modificarla para que suene cinemática. La disquera te da los instrumentos por separado y tú puedes hacer una mezcla diferente para que suene cinemático.

Lo que hice con Godzilla vs. Kong, lo que hice con Extraction u otras producciones es eso, me dan una canción y yo la modifico. En el tráiler de Godzilla vs. Kong empecé bien cinemático, bien tranquilo, bien dramático y de ahí empieza un hip hop con guitarras eléctricas y se vuelve todo más explosivo (...) ese proyecto fue muy divertido, fue algo que me emocionó mucho.

¿En qué estás trabajando ahora?

Lo que puedo decir es que estoy trabajando en una serie de Netflix, va a salir la segunda temporada. Lo bueno es que es una producción latina-americana; me pidieron usar música en español versión cinemática. Es un trabajo que me emociona mucho y otro que va salir en Amazon Prime de un artista muy conocido que está haciendo su documental.

