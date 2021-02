Tula Rodríguez descarta participar en El gran show: “Mi no es no”

Tula Rodríguez protagonizó un tenso momento en el set de En boca de todos cuando le preguntaron si estaría dispuesta a participar en El gran show. La presentadora fue tajante al señalar que no hay posibilidad alguna de ingresar al programa de competencia de baile conducido por Gisela Valcárcel y transmitido por América TV.

Durante una secuencia denominada ’Lo digo, lo tomo o lo canto’ y ante la expectativa de todos los presentes, ’Carloncho’ le consultó a su compañera “¿Aceptarías bailar en el Gran Show 2021?”, a lo que ella, completamente segura de sí, respondió: “No he aceptado antes, no lo voy a aceptar ahora. No”.

Al escuchar dicha respuesta, el también locutor radial intentó animar a su colega a demostrar su talento para el baile en El gran show. “Ay, yo te quería ver ahí ¿Tiene que ver con presupuesto?”, le dijo.

Sin embargo, Tula Rodríguez no dio su brazo a torcer y recalcó que la decisión de no participar en el espacio de Gisela Valcárcel ya está tomada. “No tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con decisión. Mi no es no”, aseveró.

Tula Rodríguez y ‘Carloncho’, su alentador mensaje por cuarentena

El pasado 27 de enero, luego de que el presidente Francisco Sagasti anunciara el regreso a la cuarentena, Tula Rodríguez y ’Carloncho’ enviaron un motivador mensaje al Perú.

Lo único que nos queda, yo sé que es difícil, (pero) tenemos que intentar mantener la calma, distancia, a cuidarnos más que ayer. Hoy es otra situación, hay una pandemia que nos está cercando”, dijo la conductora.

“Y cuando hablamos de diversión, nosotros se lo vamos a ofrecer. Todos vamos a caer, pero estamos aquí para levantarte y sacarte una sonrisa”, añadió el presentador.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.