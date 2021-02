Rebeca Escribens defiende a Magdyel Ugaz, acusada de malos tratos a fans

Rebeca Escribens aprovechó la última edición de su programa América Espectáculos para referirse a la polémica que se originó luego de que Magdyel Ugaz fuese acusada de malos tratos hacia sus fans. En su pronunciamiento, la presentadora recalcó que se debe tener en cuenta que, al igual que cualquier persona, hay momentos en que los artistas se sienten indispuestos.

Luego de ver el video donde la recordada Teresita de Al fondo hay sitio explicaba que no compartía mucho con sus seguidores porque atravesaba una dura etapa emocional, la conductora señaló que el público debe aprender a diferenciar la realidad de la ficción.

“Lo que tengo claro es que no le falté el respeto a nadie”, dijo la recordada 'Teresa' de Al fondo hay sitio. Foto: captura/Instagram

“Esa es una explicación totalmente válida porque ustedes en sus casas ven en la ficción a un personaje y no tienen por qué verla. Esto que ha pasado te deja claro que también hay un ser humano que tiene conflictos, que tiene problemas, ¿fácil de entender? No”, aseveró Magdyel Ugaz.

Rebeca Escribens enfatizó, además, que se debe tener cuidado al momento de realizar acusaciones en redes sociales, puesto que la honra de las personas siempre quedará manchada.

“Estos videos trend me parecen jalados de los pelos porque cualquiera puede salir a hablar sin una prueba... La libertad de expresión es válida, pero también la reputación de alguien porque cuando tú la manchas, ¿quién le quita la porquería?, ya sembraste, ya dejaste suelto el bicho y eso no me parece justo y más aún cuando dicen ‘no había cámara, no había foto que acredite’”, comentó.

Magdyel Ugaz responde a críticas por su actitud

En un video compartido en Instagram, Magdyel Ugaz señaló por qué no estaba dispuesta a ser más cercana con sus fans cuando trabajaba en Al fondo hay sitio.

“Tú puedes interpretarlo como si estuviera molesta, yo recuerdo claramente que estaba con el corazón roto. También recuerdo que mucha gente dice que tenía una sonrisa a medias o que estaba de muy mala gana para tomarme la foto y no tengo problema de hablar de todo esto”, manifestó.

