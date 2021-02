Melissa Loza se conmueve al recordar su juventud: “Soy una sobreviviente”

Melissa Loza vivió un emotivo momento en el programa En boca de todos al ver que su hija Flavia se ha convertido en una jovencita de 19 años.

Asimismo, la integrante de Esto es guerra se emocionó al recordar algunos momentos difíciles que vivió en su adolescencia.

La modelo aseguró que las experiencias por las que pasó, la convirtieron en la mujer fuerte que es ahora.

“Me emociona, yo puedo decir que soy una sobreviviente. Me tocó ser una sobreviviente y no me arrepiento de nada. Hoy por hoy, soy la persona que Dios quiso que sea: fuerte y leal con personas que están a mi lado y que sacan lo mejor de mí”, expresó al inicio.

“Muy agradecida con las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida. Uno aprende de las cosas malas que nos pasan y de eso se trata la vida, de aprender y no volver a cometer los errores que cometimos en el pasado y ser mejores personas, dejar un buen regalo”, agregó.

Finalmente, Maju Mantilla se mostró conmovida por el testimonio de Melissa Loza y le dedicó unas reconfortantes palabras que resaltaban su valentía.

“Lo que más destaco de ti, Melissa, es que eres una gran mujer. Más allá de las cosas que te han golpeado en la vida, sigues adelante porque sueños hay muchos y estoy segura que seguirás (adelante) para cumplirlos”, expresó.

