Mario Irivarren y Vania Bludau se disculpan por desafiar a PNP en intervención

Luego de que se difundieran imágenes de Mario Irivarren y Vania Bludau desafiando a la Policía Nacional del Perú durante una intervención en Punta Hermosa, ambos se pronunciaron públicamente. El chico reality y la modelo rompieron su silencio en Amor y fuego, y aseguraron que se encuentran completamente arrepentidos por lo acontecido.

Mario Irivarren admitió su error y confesó que ni siquiera llegó a reconocerse cuando vio su reacción en los videos presentados por Magaly TV, la firme. “Yo me veo y siento vergüenza de mí. Ustedes me conocen y saben que esas no son las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado y no me siento orgulloso para nada. Acepto las criticas y el sinsabor”, manifestó.

Por otra parte, Vania Bludau también aceptó que reaccionó de manera equívoca en la intervención policial; sin embargo, acotó que esto se debió, en parte, a que los agentes se expresaron de muy mala forma hacia ella.

“Fue un momento que pasaron cosas, obviamente ha habido una reacción mía hacia algo que me dijeron, de la peor manera. No puedo decir absolutamente nada más, la calentura del momento hizo que todo se saliera de nuestras manos”, aseveró en Amor y fuego.

Asimismo, negó que hayan organizado una fiesta durante la cuarentena tras afirmar que los efectivos policiales llegaron porque escucharon el volumen alto de su parlante. “No ha habido ninguna fiesta y se lo dijimos a las autoridades. Somos un grupo que alquilamos esta casa. No te voy a negar que había música y el parlante ha estado en el balcón y eso se escucha”, señaló.

