Se pronunció. Magdyel Ugaz salió al frente tras las críticas de varios usuarios en redes sociales por su actitud en un video que estuvo circulando en internet.

La actriz, quien se encuentra inmersa en una nueva producción de Tondero, utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre el material viralizado.

Así también, dijo que si en algún momento se mostró indispuesta ante sus fans, es porque pasaba por una situación difícil.

“Era una Magdyel que se permite sentir cuando las luces se apaga. Recuerdo que hace dos o tres días mi papá había partido y tenía un compromiso de hacer la publicidad del programa que iba a estar, y no se podía detener. Y ahí estaba con el corazón, tratando de ser lo más sincero”, dijo Magdyel en el video compartido.

“Tú puedes interpretarlo como si estuviera molesta, yo recuerdo claramente que estaba con el corazón roto. También recuerdo que mucha gente dice que tenía una sonrisa a medias o que estaba de muy mala gana para tomarme la foto y no tengo problema de hablar de todo esto”, agregó la recordada ‘Teresa’ en Al fondo hay sitio.

Magdyel Ugaz aclara no haber faltado el respeto

La artista también aclaró que, pese a su situación, jamás le faltó el respeto a las personas.

“Sufrí muchos problemas de depresión y ansiedad, donde no me soportaba a mi misma, donde lo que quería era estar en mi cama y no salir, y probablemente lo más sincero que te pude dar fue esa sonrisa a medias o esa mirada seria, lo que tengo claro es que no le falté el respeto a nadie”, sentenció la actriz.

