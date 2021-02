Laura Borlini confirma que se separó de su esposo y explica los motivos

Laura Borlini reveló recientemente que se encuentra separada del empresario Manuel La Rosa, con quien estuvo casada por 11 años. La conductora confirmó la información al programa Magaly TV, la firme.

Durante la comunicación con el espacio de ATV, aseguró que la decisión fue tomada por ambos y que no se debió a una infidelidad, como se había comentado en diversos reportes.

“Todo ha sido de común acuerdo. No ha habido ningún problema mayor entre nosotros, ni terceras personas. Ha sido una separación por temas personales o de caracteres, pero nada más”.

La presentadora Laura Borlini explicó que el hecho se dio durante la crisis por el coronavirus y corroboró que ha estado soltera por varias semanas.

“Yo creo que la pandemia es el momento donde ves cuál es el problema (de pareja) y te das cuenta que tienes que tomar una decisión. Si una pareja está súper bien, por más pandemia que haya, te puede llegar a unir más. Hace uno meses estamos separados”, indicó a Magaly Medina.

Laura Borlini reflexionó tras separarse de su esposo

La exfigura de Panamericana Televisión recalcó que no es la primera vez que ha atravesado episodios difíciles en su vida y aseguró que saldrá adelante tras distanciarse de su esposo Manuel La Rosa.

“Soy una mujer que me he caído muchas veces, no solo en el plano amoroso. A todo nivel he tenido 1.000 problemas como todo el mundo, pero siempre me he levantado, ¿no? Porque creo que de eso se trata la vida”, expresó.

