La importancia de los videoclips en la actualidad

“Jailhouse Rock” (1957) de Elvis Presley es considerado por diferentes voces —incluida la revista Rolling Stone— como el primer videoclip en la historia. El corte se desprende de la película del mismo nombre, la cual fue dirigida por Michael Curtiz (realizador que tuvo a su cargo clásicos como ‘Casablanca’ o ‘Yankee Doodle Dandy’).

Dicho extracto de “Jailhouse Rock” fue una coreografía, en donde se le ve al ‘Rey’ bailando junto a otros extras. Dicho filme fue ganando una inmensa popularidad y fue gracias a ese fragmento. Se transmitió en diversos cines. En TV. Y sin medirlo, la producción no solo estaba subiendo el interés por la cinta, sino que se encargó de marketear al primer videoclip musical.

Con el tiempo, otros artistas de la misma magnitud de Elvis tomaron como referencia esta primera intervención. Mencionemos el caso de The Beatles con el sencillo ‘Rain’ (1966). Instaurada la Beatlemanía, los ‘Fab Four’ ya no podían visitar todos los países que los solicitaban. Entonces, decidieron que la única forma de promocionar su música era con la creación de videos, en los que interpretarán sus canciones para que su distribución fuera total. Y ‘Rain’ fue ese primer gran paso.

Luego, la fórmula fue imitada por otras bandas como Queen, The Buggles, Kool & the Gang,The Rolling Stones, Rod Stewart o The Who. Ya para los años 80s, los videos se volvieron en tendencia y, sobre todo, una necesidad. Impulsados, en parte, por MTV, Michael Jackson, Madonna, A-ha y otros tomaron la antorcha y se volvieron los reyes de estas producciones.

¿Y cuál es la relevancia que tienen los videoclips como herramienta de promoción para un artista o sello discográfico?

Altísima. Para Milagros Yépez García, CEO de la agencia de marketing y publicidad Eureka, el impacto de marketing que tiene un corte promocional permite no solo ampliar el rango de expansión del artista, sino que se vuelve en un material para viralizar en las diferentes redes sociales que existen.

“Según José Ramón del Río, Director Creativo de Universal Music Spain “El videoclip surgió como una herramienta de marketing necesaria para amplificar el impacto de una canción y eso no ha cambiado”. Siguiendo esa línea, es una forma efectiva de impactar a un mayor número de consumidores, seguidores y de esta manera se obtiene un mayor reconocimiento y difusión hacia el target dirigido. En Eureka estamos convencidos que ayudan a fijar la imagen de cada artista, generando un ambiente de fantasía, misticismo y glamour, necesarios para destacar entre tanta oferta musical”, indica la representante de Eureka.

Por otro lado, Yépez García asegura que el artista debe de escoger un buen single y que este tenga la capacidad de impactar. Asegura que es su carta de presentación frente a un mundo que consume horas de horas de videos. Hay que recordar que según un estudio elaborado por Statista, firma proveedora de estadísticas de mercado, YouTube es la segunda red social más utilizada en el mundo con nada menos que 1.900 millones de usuarios.

“YouTube se está posicionando en Google como la plataforma más buscada para videos. Incluso, permite una viralización importante en otras redes como Twitter, Facebook lo cual es excelente porque nos permite llegar a un mayor número de personas. Nos da la opción de producir proyectos de manera gratuita y eso es positivo, ya que no solo es una plataforma que da oportunidades a grandes artistas, sino a los que recién están comenzando”, indica.

De igual manera, la formulación de los videoclips le permite a los artistas que sean vistos en cualquier parte del mundo, ya sea productores o casa realizadoras. Además, es material de consumo para que el usuario conozca la estética de sus artistas y la capacidad de fluir creativamente con un concepto.

“La tecnología ha llegado a democratizar los recursos para que cualquiera tenga la oportunidad de despegar. Lo fundamental es tener en cuenta cómo direccionar ese contenido para alcanzar el éxito. Y ese es el camino que nos toca a nosotros asumir”, puntualiza la especialista.