Johanna San Miguel defiende a Daniela Darcourt por grabar videoclip musical

Johanna San Miguel estuvo como invitada en el programa América Hoy. La conductora de Esto es guerra aprovechó un momento de la transmisión para hacerle una pregunta a la presentadora Janet Barboza.

Se trataba de la cantante de salsa Daniela Darcourt, quien hace unas semanas estrenó un videoclip musical con el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano.

Para Johanna San Miguel, la colaboración de la salsera es una decisión propia, por lo que se mostró en desacuerdo con los comentarios de Janet Barboza.

“Quiero saber si es que me he equivocado, porque lo he leído en varios portales, que tú dijiste que la extraordinaria Daniela Darcuort recibió dos botellas de pisco por cantar con Magaly y con su esposo. ¿Eso dijiste de mi amiga talentosa?”, consultó la conductora de EEG 2021.

Janet Barboza acusó a la cantante de no valorar su trabajo musical. “Creo yo que un artista nacional en épocas de pandemia, que ya tienen un año sin trabajar, y yo leí que Daniela Darcourt, a quien admiro bastante, tiene 15 personas a su cargo y que está sufriendo para pagarle sus mensualidades... Creo que si un artista canta o se le usa para hacer famoso a otra persona, tiene que recibir a cambio un dinerito, tiene que ser reconocido su trabajo”, expresó.

Johanna San Miguel defendió a la intérprete de “Señor mentira” y aseguró que, debido a su talento, la joven puede colaborar con quien ella desee.

“Ahí si yo discrepo contigo porque un artista de la calidad de Daniela Darcourt, si le provoca cantar por una chapita marcada, va a cantar porque ella es el talento y ella decide donar su talento así”, finalizó la también actriz.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.