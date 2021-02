Flor Polo revela su experiencia con la COVID-19: “Es terrible”

Flor Polo confirmó recientemente que fue diagnosticada con coronavirus junto a su esposo Néstor Villanueva y durante una entrevista en América hoy contó los difíciles momentos que vivió debido a la enfermedad.

La hija de Susy Díaz contó a los conductores del programa que aún experimenta síntomas, a pesar de encontrarse en la segunda semana del periodo de incubación. “Me agito, me duele un poco el pecho, tengo mucho cansancio”, indicó.

Ethel Pozo se mostró preocupada por el bienestar de los dos hijos de la pareja. Sin embargo, la entrevistada contó que ambos se encuentran sanos y que se encuentran aislados.

Flor Polo no pudo evitar quebrarse al hablar de la situación de Néstor Villanueva: “Él sigue aún mal, sigue tosiendo un poco, pero agradezco a Dios porque nos dio una nueva oportunidad de vida”.

Finalmente, recomendó a los televidentes continuar llevando a cabo medidas de prevención ante la segunda ola de coronavirus en el Perú.

“Esto no es un juego, amigos. Yo me contagié y aquí estoy para contar mi experiencia... No es fácil. Amigos, por favor cuídense, esto no es un juego. Es terrible de verdad”, expresó entre lágrimas.

Flor Polo y Néstor Villanueva dieron positivo por coronavirus

La heredera de Susy Díaz declaró a un medio local que junto a su esposo se contagió de la COVID-19 y que comenzó a sentir fuertes síntomas días antes de su cumpleaños, que se celebró el 11 de febrero.

“Jamás pensé pasar mi cumpleaños en cama, pero por algo pasan las cosas. Estoy cuidándome mucho para salir pronto de esto, felizmente lo peor ya pasó”, expresó Flor Polo.

