Esto es guerra: Alejandra Baigorria explica por qué no cumplió reto de altura

Alejandra Baigorria se pronunció frente a cámaras luego de no cumplir con un difícil reto de altura en Esto es guerra, lo que la llevó a integrar la lista de competidores sentenciados del programa.

La chica reality no pudo cumplir con el circuito, que consistía en subir por un andamio acondicionado y lanzarse al vacío cayendo sobre una colchoneta de seguridad. A pesar de las constante palabras de ánimo de Yaco Eskenazi, no se atrevió a saltar.

“Quiero hacerlo, pero da fobia. No entiendo, quiero hacerlo y no puedo”, dijo la empresaria cuando se encontraba en el punto más alto de la torre de metal.

En una reciente entrevista para América Espectáculos, Alejandra Baigorria explicó por qué no pudo ejecutar el mencionado reto, a pesar de que antes ya ha practicado deportes de altura como paracaidismo.

“Con un paracaídas tú no decides si te tiras o no, tienes a una persona amarrada. La diferencia es que hay una presión de aire en contra, es como si estuvieras volando. No hay ese vértigo de caída libre. Acá tienes que pensar cómo caer, cómo saltar, más lo nervios. Me da miedo”, dijo.

La integrante de los ‘guerreros’ también indicó que no considera que su experiencia haya cambiado desempeño en Esto es guerra.

“Estoy frustrada, estoy molesta. Me parece que tirarse de una altura no define lo buena competidora que eres. Me pueden botar ahora y me voy feliz”, precisó.

EEG: Imágenes de Alejandra Baigorria en reto de altura

La modelo y empresaria expresó su molestia al no poder saltar al vacío en uno de los retos de Esto es guerra. Tras fallar, se sumó a la lista de sentenciados junto a Melissa Loza.

