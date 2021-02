Danna Paola recordó que fue drogada en Madrid

La cantante mexicana Danna Paola brindó una entrevista donde reveló una lamentable experiencia que vivió cuando se encontraba grabando la serie Élite de Netflix en Madrid, España.

La joven artista recordó el incidente para crear conciencia en sus seguidores sobre el peligro que puede causar tener contacto con extraños. “No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, aseguró para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

La intérprete de “Mala fama” contó que salió a cenar con un amigo que la había visitado desde México. “Al día siguiente yo tenía llamado a las ocho de la mañana para grabar Élite. Entonces nos fuimos a un lugar muy cool de Madrid que era un restaurante y a las 10 de la noche se abría y ponían un DJ y era latino”

En el restaurante, ambos conocieron a tres hombres latinos, con quienes entablaron una conversación. Sin embargo, cuando el amigo de Danna Paola se fue al baño, ella se dio cuenta que la drogaron e iban a intentar abusar de ella.

“De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ie (...)“, relató.

Ella pudo llegar a su casa junto a su amigo, pero al poco tiempo fue ingresada al hospital. “No sé como agarramos el coche de Uber, tenía el pijama, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, estaban los paramédicos, fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando”, agregó.

“Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes e independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás”, finalizó la también actriz.

