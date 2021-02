Yo soy: ‘Dyango’ revela que lo confunden con ‘Sandro’ en la calle

Jairo Tafur se presentó este lunes 15 de febrero en Mujeres al mando para estar en una entretenida secuencia en la que habló acerca de sus experiencias imitando al español Dyango en Yo soy. Durante su participación, el artista sorprendió al público y a todos los presentes al contar que, en más de una ocasión, lo han confundido con Tony Cam ‘Sandro’.

Luego de pedir que lo sigan en sus redes sociales, el imitador añadió: “Y la gente que no me esté confundiendo en la calle. ‘Sandro‘ me dicen en la calle y a ‘Sandro‘ le dicen ‘Dyango‘ (risas)”.

Sin embargo, Jairo Tafur demostró que toma con humor estos hilarantes sucesos, pues es consciente del inmenso cariño que le tiene el público tanto a él como a Tony Cam. “Está bien, es válido”, comentó.

Más adelante, Maricarmen Marín destacó el alto nivel artístico de ’Dyango’ y protagonizó un divertido blooper al confundirlo con ’Sandro’. “Hubo un quiebre y nunca más dejaste de ser.... casi digo ‘Sandro‘... nunca más dejaste de ser ‘Dyango‘”, manifestó, ante las risas de todos en el set de Mujeres al mando.

’Dyango’ es eliminado de Yo soy, grandes batallas

A fines de enero, ’Dyango’ fue eliminado por Ricardo Montaner en Yo soy, grandes batallas, luego de que ambos se enfrentaran en dos infartantes duelos artísticos ante el jurado.

En la última batalla, Jairo Tafur se llevó los aplausos del público con “Si yo fuera él”, mientras que Hugo Apaza interpretó “Me va a extrañar” y recuperó su lugar en la tribuna de consagrados.

