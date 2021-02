Yahaira Plasencia presentó “Triste realidad”, su nuevo tema en acústico

Este 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín, la salsera Yahaira Plasencia estrenó su tema “Triste realidad”. La cantante conmovió a sus fans por el lanzamiento de la mencionada canción.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Y le dije no” compartió los créditos del proyecto y comunicó que esta versión acústica es parte de su primer disco que pronto verá la luz.

“Lo prometido es deuda, aquí les dejo una de mis canciones inéditas en versión acústica que saldrá en mi primer disco. A pesar de ser un día tan especial como el Día de San Valentín, sé qué hay muchas personas que se van a identificar con esta canción”, redactó la ‘Patrona’ en Instagram.

Yahaira Plasencia en Esto es guerra

En el estreno de la nueva temporada de Esto es guerra, Yahaira Plasencia sorprendió a sus fans con su reaparición en el reality de competencias.

Tras pisar el set del programa, la salsera habló del por qué decidió regresar al espacio de América TV. En diálogo con Estás en todas reveló que Peter Fajardo la convenció para ser parte este año.

“Todo el mundo decía: ‘Yahaira qué va a entrar’. Peter tiene un poder de convencimiento, me decía: ‘Yaha, no te preocupes que no hay muchos juegos fuertes, todo es fresh’”, contó la artista de 26 años.

“Yo he venido acá a divertirme, a jugar un rato con mis compañeritos. Ya conozco a la mayoría, así que estoy contenta y feliz”, agregó la salsera.

