Tiago Correa: “Lo mío es hacer cosas de calidad”

La prensa lo llama ‘ciudadano del mundo’ debido a que su madre es brasileña y su padre, chileno. Ha vivido en ambos países, y en los últimos años se mueve entre México y Estados Unidos.

Tiago Correa pasa sus últimos días en nuestro país, donde llegó para ser parte de Medias hermanas, cinta que dirigió Ani Alva y en la que actúa al lado de Gianella Neyra y Magdyel Ugaz, quienes debutan como productoras.

Cinta peruana. Gianella, Ani Alva y Magdyel Ugaz. Foto: difusión

“Conocí a Magdyel en la escuela San Antonio de los Baños, en Cuba, la mejor escuela de cine del mundo. Fue una jornada muy intensa, y con Magdyel prometimos que algún día plasmaríamos esa técnica en un set. La historia es hermosa, habla de lo que es la mujer de hoy en el mundo, de relaciones familiares quebradas y que pueden recuperarse. Ani la ha dirigido con mucha sensibilidad. Es una comedia delirante y con mucha profundidad”, cuenta el actor y director, a quien vimos como Ernesto de la Mora de joven en ‘La casa de las flores’.

Con un proyecto del que aún no puede soltar prenda, Correa opina que Hollywood le provoca un desafío “para que me saque de mi zona de confort. No me obsesiona al punto de quitarme el sueño, pero sin duda es una de las tres industrias más importantes del mundo. Y si llega el momento, me interesaría abrazarlo y jugar ese desafío. Nunca he creído en las metas, mas sí en los objetivos de vida. Lo mío es hacer cosas de calidad, no me quita el sueño, pero como en el fútbol, sería como irte a jugar a la Liga Europea”.

Tiago señala que la pandemia lo hizo replantearse si en realidad la actuación era lo suyo. Señala que salió más que convencido.

“El confinamiento me permitió cuestionarme si mi decisión de abrazar este oficio tan bello que es la actuación y de contador de historias había sido acertada. Yo venía de un ritmo muy fuerte, y de un momento a otro se paró todo y el mercado de la industria también. Ello me obligó a cuestionarme. Soy afortunado de hacer lo que me gusta, creo que (los actores) tenemos un rol importante de presentar lo que pasa en otras vidas, también las nuestras y entretener. Me gusta lo que hago y lo disfruto. Y tuve tiempo para mí, para acercarme a mis amigos y también hice limpieza de amigos.

Cuando uno va a un ritmo tan rápido, tiene que trabajar y trabajar para poder tener todas las comodidades que quiere, cubrir necesidades y tiene poco tiempo para cuestionarse a quién quiere tener cerca, y es natural pasar un filtro y acercarse a las personas que realmente desea a su lado”.

