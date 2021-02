Nicky Jam confirma ruptura con Cydney Moreau y descarta reconciliación

Nicky Jam y Cydney Moreau se separaron después de un año de haberse comprometido. Fue en febrero del 2020 cuando el reguetonero le pidió matrimonio a la modelo, con quien llevaba 4 meses de relación en ese entonces.

En medio de los rumores que aseguraban que la pareja habría puesto punto final a su historia de amor, el propio cantante urbano decidió confirmar la ruptura durante una entrevista para el youtuber Maiky Backstage.

El confinamiento por el coronavirus acabó con la relación amorosa del artista. “No estamos juntos. Tal como salió en el programa El gordo y la flaca, la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”, aseguró.

“Esas cosas pasan muchas veces por allí con gente normal, pero nadie dice nada, pero como yo soy artista, es una catástrofe, un problema”, agregó el intérprete de “Te boté”.

Luego, reveló más detalles sobre los motivos de su separación con Cydney Moreau. “Si no hablo más del tema es porque le tengo respeto a mi expareja. Es tremenda persona, pero simplemente como pareja no dio. Son muchas cosas de por medio, cultura, lenguaje, son muchas cosas que al final no funcionaron y tomamos una buena medida, y quedó una bonita amistad”, señaló.

Sobre una posible reconciliación, Nicky Jam descartó retomar su noviazgo con la modelo de 24 años. “Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando yo termino algo es porque ya no hay nada. Pero mis respetos a ella, la quiero mucho y la amo mucho”, finalizó el cantante de 39 años.

¿Cómo se conocieron Nicky Jam y Cydney Moreau?

Nicky Jam conoció a Cydney Moreau durante las grabaciones del videoclip de su canción “Atrévete”. A fines del 2019, el artista confirmó que mantenía una relación con la modelo y atleta.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.