Jazmín Pinedo revela que recibió propuestas para regresar a la conducción

Los seguidores de Jazmín Pinedo están pendientes de su regreso a las pantallas y ella acaba de confirmar, a través de sus redes sociales, que ha recibido más de una oferta de trabajo, pero no precisó de qué canales.

La exconductora hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y una de sus fans le preguntó: “¿Tienes planes de volver a conducir algún programa?” .

“Recibí un par de propuestas, pero dándole la vuelta decidí priorizar otros planes que ya venía aplazando” , respondió la exmodelo.

La popular ‘Chinita’ comentó tiempo atrás que la televisión no era su única ocupación: “Hace muchos años, sobre todo cuando fui mamá, entendí que no solo puedes tener una entrada (económica). Trabajo desde muy joven y eso me permitió invertir en cosas que me gustan”.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo ya no está cargo de la conducción de Esto es Guerra en esta primera temporada del 2021. El programa dio la bienvenida a Johanna San Miguel como nueva presentadora, quien regresó al reality junto con antiguos participantes, como Melissa Loza.

La también actriz no ha negado la posibilidad de conducir en compañía de Jazmín Pinedo si se presenta la oportunidad.

“Jazmín es una superconductora. Jazmín tiene una trayectoria, es superjoven y ha empezado con muy buen pie. Epezar a tomar Esto es Guerra no es fácil, es un monstruo. (...) Me hubiera gustado conducir con ella, y quién sabe que se pueda dar en algún momento. Eso no lo podemos saber”, dijo a En boca de todos.