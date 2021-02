Extraño Silencio se formó en la escena musical subterránea de Lima, gracias al músico Luis Vargas, quien es el actual vocalista y el único integrante de la formación inicial de 2013. No obstante, los nuevos talentos Gino Medrano, en la batería; Michelle Rodríguez, en el teclado; Karen Ravello, en el bajo; y César Pujada, en la guitarra, aportaron al estilo que la banda peruana de post punk ostenta en la actualidad.

EXSL trabajó durante la cuarentena en su nuevo disco titulado Oscuridad, además de grabar los videoclips de sus canciones “Eterna”, “Oscuridad” , “Dentro de ti” ,”una luz” y “Amanecer”. La República conversó con el también manager Gino Medrano, quien desveló algunos detalles sobre los nuevos proyectos de la agrupación.

-El concepto de los videos de las canciones es particular...

Sí, los videos son a blanco y negro y eso ha sido no tanto por mi decisión, sino por la del grupo, porque en realidad somos una banda oscura, gótica. Entonces, tendemos a mostrar esas imágenes tétricas y tenues por el mismo estilo que manejamos, que es el post punk. Yo soy el editor de todos los videos, excepto el de “A la distancia”.

La banda peruana de post punk EXSL viene preparando su nuevo disco Oscuridad. Foto: archivo LR

-¿Quiénes son sus referencias en cuanto al estilo?

Hay muchas bandas que nos encantan, tratamos de no pegarnos muchos al estilo pero sí de escuchar bastante música como a The Cure, Terrenal, entre otras bandas que manejamos como referencias, pero no tan pegadas. Los escuchamos para tratar de sacar algunas ideas para nuestras canciones

-¿Qué tan distinta es la escena musical del rock actualmente en comparación de la época de los 80 y 90?

Yo creo que durante los años 80 y 90 hubo más cobertura acerca de la música nacional a comparación de ahora. Las radios no apoyan mucho al rock peruano y difunden lo que a ellos les parece. Yo creo que es más una industria de negocios. Pero, ahora, en estas épocas de pandemia, creo que ya no es tan necesaria la radio porque hay medios de comunicación alternativos y programas online que están ayudando al talento peruano, como Radio Zonica, en la cual también soy comunicador y entrevisto a músicos de aquí y de afuera.

-¿Crees que el Perú es un país rockero?

Claro, es un país rockero y tiene muchos estilos musicales que se desempeñan bien, pese a que no se les da oportunidad a los artistas nuevos. En mi caso, yo soy manager de la banda y manejo a mi grupo para lograr las metas que queremos alcanzar.

El Perú es un país súper rockero, tenemos buenos músicos, buenas bandas y algunas de ellas están afuera haciendo música, porque aquí no hay mucho apoyo en lo que es difusión masiva en la televisión. No hay programas que apoyen al rock peruano, antes los había, ahora son puros magazines que tocan temas sin sentido y nada culturales.

-¿Las bandas comerciales tienen más atención?

Sí, pero en 2020 aparecieron un montón de programas alternativos para apoyar a la música también alternativa y eso me da gusto, porque los músicos estaban demasiado aislados. No teníamos oportunidad en ningún sitio porque todos nos han vetado por el tema de la COVID-19.

Estos programas de entrevistas nos han dado a conocer y no solamente a nosotros, que somos un grupo más.

-¿Tuvieron la oportunidad de tocar en el festival Vivo x el rock?

Aún no hemos tocado en el Vivo x el rock, que es una mixtura de escenarios, tampoco hemos tenido la oportunidad de tocar en el Jammin. Pero sí hemos viajado a festivales alternativos como el festival Ica de negro.

-¿Cómo es la escena musical allá?

El calor de la gente allá es indescriptible, te reciben desde que llegas al terminal y hay mucha gente afuera que te pregunta, que se acerca, no son tan reservados como el público en Lima. En otras provincias, hay mucho magnetismo. Cuando tocamos en el escenario, la gente transmite su energía, su alegría de que está disfrutando tu música y uno también disfruta con ellos.

-¿Quién compone las canciones de Extraño Silencio?

El proceso de creación de la letra es por parte de Luis Vargas, que es el cantante, él arma la letra y es bien creativo. Las letras de nuestras canciones hablan de temas sociales y temas personales también. En este caso, tenemos un nuevo tema que se llama “Amanecer” y trata mucho de aquellas personas que son muy fanáticas de la religión, pero cuando tienen un problema rezan para salvarse a sí mismos sin pensar en los demás.

-¿Crees que una banda de rock debería ser contestataria?

Creo que no, hay muchos que nos cuestionan sobre los temas, tenemos pocas canciones y la mitad de ellos hablan acerca de la cuarentena. Como no podíamos salir, grabamos la canción entera de una manera artesanal desde nuestras casas.

-Estuvieron trabajando durante la pandemia...

Hay muchas bandas buenas que han hecho transmisiones en vivo pero nosotros optamos por no seguir esa corriente sino por salir de la monotonía de lo que estaba haciendo todo el mundo. Se respeta porque han hecho cosas muy profesionales pero nosotros aprovechamos para hacer más entrevistas, cumplir con nuestro club de fans, dándoles regalitos, mandándoles videosaludos y aparte comenzar a grabar.

-¿Qué está preparando ahora Extraño Silencio?

Como adelanto, en la siguiente canción que vamos a grabar tenemos como invitado especial al cantante de Cardenales, Cesar Príncipe. Él tuvo apariciones en La voz, en La banda, es amigo nuestro y va participar en el disco lanzando a dúo un tema con Michelle Rodríguez, que es nuestra tecladista.

