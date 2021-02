Mon Laferte denuncia que su mural fue nuevamente vandalizado

Mon Laferte denunció en sus redes sociales que su mural Día 1, el cual pintó en la ciudad de Valparaíso, fue vandalizado por segunda vez.

En sus historias de Instagram, la cantante compartió una fotografía de los daños que sufrió su obra.

“Sabía que esto iba a pasar”, escribió la intérprete en la publicación donde se pudo ver que parte del dibujo había sido manchado con pintura negra.

Publicación de Mon Laferte

Esta es la segunda vez que la obra de Mon Laferte ha sido dañada. La primera fue tras su inauguración, cuando un encapuchado lanzó bombas de pintura blanca contra la obra de la cantante.

Mural de Mon Laferte causa polémica

El mural de la cantante Mon Laferte fue duramente criticado por el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso porque se realizó en un lugar que forma parte del patrimonio cultural.

“Más allá de que sean artistas o no artistas, la verdad es que el tema es dónde pintamos y dónde no lo hacemos. Ella tiene todo el reconocimiento como cantante, probablemente también lo tenga como artista visual. No voy a hacer un análisis de ese tema, pero sí lo importante y preocupante para mí como Seremi es que Valparaíso no sepa cuáles son los atributos que la hacen poseedora de esa denominación de sitio de patrimonio”, aseveró la autoridad para un medio chileno.

Asimismo, se reveló que la cantante chilena podría ser multada si es que no cuenta con una autorización para hacer su obra en dicho lugar.

“Desconozco si contaba con los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales y permisos de los vecinos, pero de no ser así es posible que se arriesgue a una multa, más allá de que sea una artista reconocida”, agregó.

