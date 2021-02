Melcochita se conmueve por muerte de la hija de su exesposa Mery Espinoza

El actor cómico Pablo Villanueva lamentó la muerte de la hija de su exesposa Mery Espinoza, quien venía luchando por el cáncer que se le diagnosticó.

En declaraciones e un medio local, Melcochita no ocultó su sentir por la pérdida de su ser querido. Según comentó, tuvo mucha cercanía con ella cuando estaba en su anterior compromiso.

“Me encuentro muy triste, lloro de dolor… No puedo creer todo lo que está pasando a mi adorable familia, es como una maldición. Mi hija Jacky partió luego de batallar contra esa enfermedad llamada cáncer. No puedo creer que ya no esté con nosotros”, dijo el humorista a El Popular.

Como se recuerda, hace unas semanas también falleció su nieto en un accidente de tránsito. En ese sentido, él hizo notar su dolor por estos decesos.

Melcochita triste por muerte de joven

Él resaltó que la muchacha se crio junto a sus otros hijos Susan, Hussein y Yessenia. Además, comentó que ella le tenía un gran cariño.

“A Jacky siempre la he querido mucho, igual que a su hermana Elizabeth. Las he criado como mis hijas, por eso me decían papá, porque padre no es el que engendra sino el que cría. Tengo los mejores recuerdos de tanto amor que le he dado y lo que ella me ha dado”, expresó Melcochita.

“No hubo ninguna diferencia entre mis hijos, por eso todos se llevan muy bien. Ahora y siempre serán grandes hermanos, los amo a todos”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.