Jennifer Lopez comparte sorpresa de Alex Rodríguez por San Valentín

Jennifer López fue sorprendida por su prometido Alex Rodríguez con un arreglo de rosas y globos para celebrar San Valentín. La pareja suele demostrar que están muy enamorados a través de las redes sociales y este 14 de febrero no fue la excepción.

La popular ‘Diva del Bronx’ compartió su sorpresa con sus millones de seguidores en Instagram y Facebook. Además, escribió un emotivo mensaje para su futuro esposo, en el que explica por qué el mes de febrero es muy especial en su relación con el exdeportista.

“Febrero es nuestro mes especial, es nuestro mes de aniversario. Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero y la primera vez que salimos fue dos días después, desde entonces no ha habido un solo día en el que no hayamos hablado o estado juntos”, contó la cantante de origen puertorriqueño.

Jennifer López y Alex Rodríguez se dedicaron emotivos mensajes por San Valentín. Foto: Alex Rodríguez Instagram

La intérprete de “Jenny from the block” resaltó el sentido del humor y la perseverancia de su actual pareja, así como su calidad humana y trato con los demás.

“Me haces reír, me encanta tu sentido del humor y la manera en la intentas que cada habitación en la que entras sea más alegre. Te amo a ti y a todos ustedes, tú eres mi divertido San Valentín”, finalizó.

Alex Rodríguez y su tierno mensaje dedicado a Jennifer López

Alex Rodríguez publicó un video en redes sociales, donde muestra capturas de algunos de los momentos más felices que ha vivido al lado de su novia Jennifer López, a quien agradeció por compartir su vida con él.

“Las palabras no pueden hacer justicia a cómo me haces sentir ni a lo que has significado para mi vida. Hoy nos celebramos. ‘Apenas el dos de nosotros’. Pero lo que más amo es que juntos, realmente nos hemos convertido en uno”, escribió el empresario en sus redes sociales.

