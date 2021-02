‘Zumba’ y sus padres dieron positivo por COVID-19: “No se confíen”

Alejandro Benites, más conocido como ‘Zumba’, reveló a sus seguidores que sus padres y él se contagiaron del coronavirus.

A través de un video publicado desde su cuenta de Facebook, el bailarín dejó por un momento su lado humorístico para contar la difícil situación que vive, y resaltó la gran preocupación por la salud de sus progenitores.

“Este es un día totalmente diferente, porque siempre trato de dar contenidos divertidos, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirles que este virus (coronavirus) es real y está acabando con muchas personas”, indicó ‘Zumba’.

El exintegrante de Combate, reality donde se hizo conocido, señaló que en un principio dio negativo por COVID-19, luego de que a sus padres se les detectara la enfermedad.

“Hace tres semanas venía grabando el programa de los sábados hasta que le pedí al equipo de producción que teníamos que hacer una pausa porque mis padres estaban presentando los síntomas. Fuimos los tres a hacernos las pruebas, ellos salieron positivos y yo salí negativo”, contó.

“Fue bastante duro escuchar esa noticia y no saber qué hacer porque no sé qué va a pasar. Cada día escuchaba decir que había gente muriendo a los días de haber sido diagnosticados. No se lo deseo a nadie, a las semanas yo perdí el olfato y el gusto, y sí contraje la COVID-19″, agregó.

‘Zumba’ relató que se encuentra en tratamiento para superar la enfermedad y confía en que su familia también se recuperará.

“En estos momentos estoy con mi tratamiento y aún no recupero el olfato, ni el gusto. Sé que pronto voy a estar bien y que mis padres van a estar bien. Creo en Dios y sé que él está con nosotros”, mencionó el exintegrante de Esto es guerra.

El bailarín pidió a sus seguidores que no se confían y se sigan cuidando para evitar el contagio.

“Les pido a todas las personas que no se confíen, esta enfermedad se está llevando a mucha gente y no seamos indiferentes”, sentenció ‘Zumba’.

