Yo soy: ‘Marilyn Manson’ continúa en competencia tras elogio del jurado

En la última edición de Yo soy, grandes batallas, ‘Marilyn Manson’ regaló una impresionante actuación tras ser retado por ‘Vicente Fernández’, quien llegó al programa por un sillón de consagrado.

Christian Bernal, imitador del artista mexicano, interpretó “Estos cielos”, mientras que Mike Bravo ofreció una electrizante descarga de metal con el tema “This is the new shit”.

Tras ambas actuaciones, Mauri Stern empezó por ‘Vicente Fernández’, a quién le dio algunos consejos para mejorar al personaje.

“Ese gritito tiene que mejorar. Sé que te gusta Vicente y tu gustas como él; lo que pasa es que el poder de la voz tiene que ser mucho más pronunciado. Tienes el personaje, por momentos tienes el color, pero hay que trabajar mucho. Y si quedas, yo estoy dispuesto a trabajar contigo, eso es lo que te ofrezco”, comentó el jurado de Yo soy, grandes batallas.

Sobre ‘Marilyn Manson’, el productor mexicano solo tuvo palabras de elogio para Mike Bravo. Además, dejó en claro que el reality no se basa en gustos musicales, sino de imitación.

“Marilyn, wow. Cantar el falseta con la voz rota es algo que me ha sorprendido. Yo entiendo a la gente que oye cosas más tradicionales y se puede asustar, pero hay que ser más abiertos al esfuerzo y al trabajo de lograr algo así. Tenemos que entender la fragilidad, dedicación y complejidad de esto, ponernos más allá de los gustos en lo complejo que es este personaje, y lo emocionante que sigue siendo para mí. Gracias, Mike”, dijo.

Por su parte, Katia Palma quedó encantada por la interpretación de Mike Bravo.

“Marilyn Manson, tú eres un personaje delicioso y rico en escena, simplemente verte sin que cantes ya generas atención. Estás muy comprometido con el personaje”, señaló.

En tanto, Tony Succar felicitó al imitador del cantante de metal y le dio algunas recomendaciones para futuras presentaciones.

Tras los descargos, el jurado de Yo soy, grandes batallas votó de manera unánime y dio por ganador a ‘Marilyn Manson’.

