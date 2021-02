Tony Succar elogia a ‘Amy Winehouse’ de Yo soy: “Lo tienes en la sangre”

Luego de dos enfrentamientos seguidos, ‘Amy Winehouse’ se convirtió en la favorita y logró arrebatarle la silla de consagrado en Yo soy, grandes batallas a ‘Juan Luis Guerra’.

Antes de que Ani Rodríguez, imitadora de la fallecida cantante británica, sea nombrada como la ganadora, los miembros del jurado dieron sus impresiones.

Tony Succar, quien está muy pendiente de las desafinaciones, color de voz, producción y la pronunciación del inglés, felicitó a ‘Amy Winehouse’ por la gran mejoría en comparación con su espectáculo anterior.

Asimismo, el productor destacó el gran trabajo de Ani Rodríguez por conseguir la naturalidad en su imitación.

“De todas las cantantes que han venido como artistas de soul o r&b, el cual requiere mucha influencia melódica afroamericana, tú, por lejos, lo tienes en la sangre, siento que lo haces muy natural y esta canción (”Back to black”) es puro melisma, escalas blues, jazz. Si uno no entiende la letra, la melodía lo es todo. Me capturaste con tu show y yo la verdad que estaba en Nueva York en un jazz club gozando de ti”, comentó Tony Succar.

Sobre ‘Juan Luis Guerra’, el jurado de Yo soy, grandes batallas también se mostró muy satisfecho por la presentación, pero recalcó que el desgaste vocal le pasó factura.

“Estoy impresionado por la cantidad de repertorio que se sabe de Juan Luis Guerra. Sabes dónde meter un cambio de melodía, pero sí noté varias desafinaciones y creo que tiene que ver con el desgaste vocal (…) Me pones a gozar con tu energía, te necesito en todas las fiestas mías”, señaló.

