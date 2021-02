Pedro Suárez Vértiz cumple 52 años y escribe sobre su parálisis bulbar

Pedro Suárez Vértiz, uno de los músicos más representativos de la escena rockera en Perú, cumple 52 años este sábado 13 de febrero.

El intérprete de “Cuando pienses en volver” usó sus redes sociales para hablar abiertamente sobre la dura enfermedad irreversible que padece desde hace una década y que, lamentablemente, lo alejó de los escenarios.

Desde su cuenta oficial de Facebook, Pedro Suárez Vértiz compartió el extenso texto para explicar cómo su condición cambió su perspectiva de la vida.

“Hoy cumplo 52 años. Hoy es 13 de febrero, y en este mes también cumple 10 años mi diagnóstico de parálisis bulbar (un tipo de esclerosis que no empieza por las extremidades sino por el habla). Los doctores dicen que la tengo desde antes que me la diagnostiquen. Claro, porque recién cuando los síntomas se empezaron a notar es que recurrí a ellos. Hasta que después de 2 años de indagaciones, me dieron la noticia”, empezó.

A pesar de la dura enfermedad, el artista peruano resaltó que aún se mantiene vigente en el mundo de la música y en compañía de sus seres queridos.

“No digo que es la ‘terrible noticia’, como la percibí al principio, porque sigo aquí con mi familia, sigo aquí con mis amigos, sigo aquí con ustedes. Sigo aquí escribiendo todos los días lo que pienso a través de mis redes sociales, y sigo leyendo todos los días, lo que ustedes me comentan”, agregó.

Asimismo, Pedro Suárez Vértiz contó cómo fue aquel día que le diagnosticaron parálisis bulbar.

“Hace 10 años que estaba en el sur, en la playa, y con mi esposa nos levantamos temprano para venir a Lima a mi cita con el neurólogo. Llegamos a la clínica, y ese día de febrero cambió para todos los de mi mundo, nuestras vidas. La de mi esposa, mis hijos, mis amigos e incluso la de ustedes, porque tuvieron que adaptarse a este destino tan distinto a lo que todos imaginábamos”, explicó.

En medio de esta lucha constante, el músico se mostró agradecido porque sus canciones aún siguen vigentes. Además, dejó en claro que él aprovecha su vida al máximo.

“Felizmente mi música sigue sonando, la siguen cantando y bailando y como ven, siempre me sigo inventando cosas que hacer. Porque para mí y mi familia, la vida ha dado un gran giro. Pero la vida sigue y siento que lo debo aprovechar cada día. Porque cada nuevo amanecer es un milagro para mí”, señaló.

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz se dirigió a sus seguidores y les agradeció por no abandonarlo tras no poder cantar por su enfermedad.

“Hoy cumplo 52 años y sé que muchos me quieren saludar y agradecer, pero esta vez yo quiero agradecerles a ustedes por ser la mejor motivación, que alguien con mi condición puede tener, para no abandonarse”, concluyó.

Pedro Suárez Vértiz cumple 52 años y habla de su parálisis bulbar

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.