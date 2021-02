Patrick Romantik: “Los jóvenes necesitamos nuevos sonidos de cumbia”

Patrick Romantik es uno de los talentos peruanos más conocidos en la industria de la música latina, pues como parte de las compañías Sony Music y Warner Chappell Music ha sido parte del staff de compositores para Natti Natasha, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Becky G, Pedro Capó, entre otras estrellas.

Pese al gran éxito que tuvo el peruano que migró a Estados Unidos a los 16 años y que fue un adolescente ‘mil oficios’ para cumplir su sueño de ser artista, decidió retornar al Perú para reencontrarse con una identidad musical que halló en los sonidos tropicales de la cumbia.

Inicias tu carrera artística en Estados Unidos y lograste tener éxito. ¿Por qué decides retornar a Perú?

Habiendo trabajado con muchos artistas, entendí que mi identidad era muy importante como compositor y esta identidad viene justamente de mi país, de mis raíces, de mi música. Ya habiendo creado una identidad clara con la cumbia aquí, si hablas de cumbia en la industria latina te van a hablar de mí directamente. He sido el que ha empujado la cumbia en el rubro comercial, muy aparte del rubro cumbia que existe en muchos países como México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú. La cumbia no estaba dentro del rubro comercial, había pasado esporádicamente.

Hubo un tiempo en la industria de Estados Unidos en que casi todas las canciones incluían cumbia, “Sin pijama”, “Mayores” o “Lindo pero bruto”.

Cumbia fusionada con el género urbano...

Exacto, es una cumbia más actual. Es parte de esta identidad de mi país. Quería regresar no solamente a alimentarme más de la cumbia nuestra, porque muy aparte de introducir la cumbia en el rubro comercial alrededor del mundo, quería que tengamos nuestra cumbia comercial. Nuestro estilo no se escucha en ningún otro lado. Entonces el primer paso era ir a Perú a sentarme con todas estas orquestas y los artistas peruanos a ver la manera de evolucionarlos y de evolucionarme a mí mismo.

¿Con qué artista tuviste el primer contacto aquí en Perú?

El primer contacto en Perú fue con ‘El viejo Rodríguez’, un productor muy popular. Él ha sido mi llave para la evolución de la cumbia, para contactarme con otros artistas, se volvió un punto de encuentro por ejemplo con Christian Yaipén, Deyvis Orosco o Maricarmen Marín.

¿Crees que la industria de la música en Perú es individualista?

Yo creo que es una vieja costumbre, una mentalidad anticuada. La industria todavía no ha madurado en Perú. Todo lo que es juntes y ‘featurings’ ha comenzado ahorita, antes ver un junte entre un artista de salsa con un artista de cumbia era muy difícil.

Ahora, la industria peruana está dando un giro, está despertando, esto se va dar más seguido, vamos a empezar a apreciar a nuestros artistas de otra manera.

Patrick Romantik viene trabajando en nuevas canciones para Enrique Iglesias, Pedro Capó, Guaynaa, Camilo, entre otros artistas nacionales e internacionales. Foto: Patrik Romantik Instagram

Ya has hecho colaboraciones con el Grupo 5, que es una orquesta tan antigua como Agua Marina o Armonía 10. ¿Por qué crees que no vemos colaboraciones con estas últimas agrupaciones?

Eso es un modismo folclórico, las cumbias de Armonía 10 y Agua Marina son más folclóricas y eso se respeta. Cada quien tiene su espacio y los jóvenes necesitamos nuevos sonidos de cumbia, las nuevas generaciones necesitan una nueva identidad, la anterior ya la tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos.

Tienes una larga trayectoria como compositor, pero recién en 2019 te lanzas como cantante con el tema “Cerquita de mí”...

Yo canto desde muy chiquito y todo lo que es música para mí ha sido desde muy bebé, me he visto en todas las posiciones digamos que si esto fuera un partido de fútbol, ya he sido defensa, he sido portero, he sido mediocampista, me faltaba eso que también ya lo venía desarrollando desde hace muchos años pero todo se ha dado en su momento.

Una cosa llevó a la otra, antes de dedicarme a la composición yo me dedicaba a la ingeniería, la producción, a los arreglos, pero siempre la música, no me dieron otro talento.

¿Qué fue lo más difícil que afrontaste durante tu carrera como artista?

Vengo de una familia donde nadie es músico, una de las cosas más difíciles fue el prejuicio, porque muchos piensan que la música es solo un hobby donde muy poquitos sobreviven. En ese tiempo en Perú no había un lugar para estudiar música, solo había conservatorio y salías con un título de técnico.

Cuando llegue aquí (Estados Unidos) trabajé de absolutamente todo lo que te puedas imaginar, recogí basura, botellas, descargué conteiners. Aparte de todo eso, lo más difícil ha sido enfrentar el prejuicio, no solo el de mis padres, sino el del mundo.

¿Cómo se te da la oportunidad de trabajar en la música?

Poquito a poco porque en lo que yo iba trabajando, iba comprando mis instrumentos, mis cositas y a su vez yo iba viviendo mi vida y conociendo músicos. Entonces lo primero que hice fue formar una banda de rock and roll con chicos que conocí aquí. Se llamaba Inner Element.

¿Entonces siempre tuviste claro lo que querías?

De repente no es tenerla clara, es que de verdad no tenía de otra, para mí era ‘o es la música o es la música’, porque el modelo del colegio y la universidad para mí no servía, yo soy demasiado hiperactivo, tengo déficit de atención.

Yo decía ‘como sea lo tengo que hacer’, así sea cantando en las noches, grabando en las mañanas, de ingeniero en la tarde pero siempre la música. Con este pensar he hecho producción, sido ingeniero, afinado voces, grabado guitarras de muchos discos, charango, bajo, piano, en algún momento tocaba en bandas de reggae.

Veo que eres bastante abierto a todos los géneros musicales...

Sí, me gusta todo lo que sea música. Muchas veces la gente dice “pero cómo te puede gustar el huayno si te gusta el rock y te gusta la cumbia y te gusta el reguetón”, y yo digo que “no es que me guste el huayno, es que me encanta”.

Yo siento que los distintos géneros musicales son como las personas, algunas personas te gustan porque son alegres y divertidas, otras te gustan porque son introspectivas, inteligentes y te pueden dar un buen consejo. No todo el mundo se tiene que parecer y lo mismo es con los géneros musicales.

¿A qué genero le tienes más cariño?

Yo creo que le tengo más ‘camote’ a la cumbia, porque me da todo lo que necesito. Obviamente hay muchas etapas de mi vida donde toqué canciones acústicas con mi guitarra y el micrófono, baladas, pero no era lo mío, me aburría, a la tercera canción ya no quería tocar. Cuando llegué a la cumbia, la fiesta, el bullón, la emoción del escenario, la gente lo vive, las ‘chelitas’, eso se ganó mi corazón.

La cumbia es un género que ha tomado valor entre los más jóvenes recién durante los últimos años, antes no todos la escuchaban...

Pasó con la salsa también. Era marginada y es un poco más ilógico porque la salsa tiene mucha música, la cumbia es linda y tienes que ser buen músico para tocarla y para cantarla, pero para tocar salsa tienes que ser un estudiado, no cualquier músico toca salsa.

¿Qué es lo más gratificante para ti como músico?

Vivir de la música para mí se volvió algo muy gratificante porque no mucha gente logra tenerlo. Es como una leyenda cuando se habla de vivir de la música, como algo que es solo de los cuentos de hadas. Ayudar a mi familia gracias a esto, a mi país, viajar y sentarme con los artistas del Perú es lo más gratificante para mí.

¿Qué les dirías a quienes quieren seguir una carrera musical?

Si de verdad quieren, lo van a conseguir, que se pongan eso en la cabeza. Si tú lo quieres de verdad, lo vas a conseguir, no importa quién te diga que no, no importa quién te diga que no se puede o que te diga que hacer otra cosa sería mejor.

Va a haber muchas cosas y no solamente personas, sino también la depresión porque uno lo dice muy fácil pero hubo momentos muy difíciles en mi vida. Muchas veces me preguntan hasta cuándo dudé y yo digo que hasta hoy en día lo vivo, es decidir que sí lo puedes hacer.

Ya has trabajado con Enrique Iglesias, Jennifer López, Servando y Florentino ¿Tienes un tope de artistas?

Yo siempre he dicho que si vas a soñar dale con todo, sí lo soñé y me lo imaginé pero no tuve la certeza hasta que pasó y luego tampoco me la creía. Cuando me grabó Enrique (Iglesias), yo decía ‘ok, qué chévere’ y cuando lo escuché no lo podía creer, teníamos una valla muy alta con la canción “Duele el corazón”, porque la anterior a esa había sido “Bailando”, un súper hit.

Nunca había tenido un éxito de este nivel, porque la canción resultó ser la número uno en 67 países, en ese momento comienzo a caer más en realidad y a partir de esto, toda mi vida en la industria me cambia porque me puso en los ojos de los artistas, productores, disqueras, luego fue un poco más sencillo.

¿Hay algún artista internacional con el que todavía no has trabajado pero te gustaría?

¡Muchos! Justin Bieber, The Weeknd, ahora estoy trabajando en el mundo anglo porque también escribo en inglés

¿En qué proyectos estás trabajando ahora como cantante y compositor?

Como compositor estoy trabajando en el nuevo disco de Pedro Capó, de Enrique Iglesias, Camilo, Guaynaa, vienen muchas canciones en lo que va del año. Nosotros escribimos dos o tres canciones por noche, entonces tengo también composiciones pendientes con artistas peruanos, Maricarmen Marín, Tommy Portugal, Shania Lazo, Marisol y la magia del norte. He estado sin parar.

Como cantante tengo mis próximos sencillos ya listos, una canción con los Hermanos Yaipén y Erick Elera que está próxima a salir, estamos a punto de grabar el videoclip y además tengo una sorpresa, tiene que ver con disqueras, un nuevo comienzo, con personas muy importantes en la industria latina.

