Mauri Stern a Maricarmen Marín: No soporto que sea la más querida del jurado

Durante la última edición de Mujeres al mando, Mauri Stern y Maricarmen Marín protagonizaron la secuencia “No soporto”, donde ambos jurados de Yo soy, grandes batallas manifestaron las cosas que les molestaba del otro.

Fiel a su estilo, Mauri Stern se adelantó al juego y le lanzó una frase a Maricarmen Marín: “No soporto que se digan (con Katia Palma) hermana, amiga, mujer”.

“Así como tú no soportas a mi ‘hermana, amiga y mujer’. No soporto de Mauri que todo el tiempo esté ‘Tony, Tony, Tony (en referencia a la amistad del mexicano con Tony Succar)”, respondió la cantante de cumbia.

En medo del juego, el exintegrante de Magneto señaló que ya no aguanta que llamen a su colega ‘La dulce princesita’, ya que para él, ella no tiene nada de princesa.

“No soporto esa mentira. Ella no tiene nada de princesa (…) Hay una cosa más que no soporto de ti: que con tu voz angelical les digas a los malos cantantes ‘ustedes pueden’”, comentó el mexicano. En la devolución, Maricarmen Marín le reclamó que no le haya enseñado la coreografía de “40 grados”.

Al finalizar, Mauri Stern sorprendió al revelar que no soporta que Maricarmen Marín sea la más querida del jurado de Yo soy, grandes batallas.

“Ella es la más querida de todos nosotros. Es a la que más quieren del jurado y no soporto eso. No soporto que todo el mundo quiera a Maricarmen, es la buena”, concluyó.

