Belinda tras la muerte de su abuela: Dime que no es real que te fuiste

El viernes 12 de febrero, Belinda recurrió a sus historias de Instagram para exteriorizar el dolor que siente por la reciente muerte de su abuela materna Juana Moreno.

“(Son) los momentos más duros y difíciles de mi vida hasta hoy. Nunca es fácil despedirse”, escribió la cantante y actriz mexicana de origen español.

En otro mensaje, Belinda admitió que le resulta difícil procesar la muerte de Juana Moreno, ocurrida durante la madrugada del 10 de febrero, en un hospital de Madrid (España).

“Abuelita dime que estás conmigo, ¡por favor! ¡Que no es real que te me fuiste! No puedo creerlo, no puedo”, afirmó la intérprete de “Luz sin gravedad” en un mensaje dedicado a la persona que calificó como ‘la mujer de su vida’.

Con un tono más oscuro, la cantante mexicana expresó su deseo porque el tiempo pase rápido para lograr superar su luto.

“¡2021 ojalá que te acabes ya, no te soporto!”, escribió, en referencia a la forma sombría que inició el nuevo año para ella con la muerte de Gizmo, su perro Chihuahua que la acompañó por casi 13 años, y, que ahora, se suma la muerte de quien fuera su ‘guía y amiga del alma’, según expresó antes en Instagram.

12.2.2021 | Historias de Belinda sobre la muerte de su abuela. Foto: Belinda / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.