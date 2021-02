Nicole Favre lanza primer hit con Universal Music: “Los sueños no son gratis”

A sus 23 años, Nicole Favre acaba de dar el paso más grande en lo que va de su carrera artística al estrenar su primera canción con la disquera Universal Music.

La cantautora peruana admite ser muy tímida y nerviosa, pero su pasión por la música siempre fue más grande y se animó a tocar puertas para dar a conocer sus composiciones y talento para el canto. “Yo soy super tímida y me moría de la vergüenza, del roche y del miedo de subir al escenario y cantar”, confiesa.

Nicky, como la llaman sus seguidores en las redes sociales, asegura que la originalidad es lo más importante en su trabajo como artista y es por esto que en su reciente sencillo titulado “Alucinándote” mezcló sonidos urbanos y R&B, género que se inició en el blues, el jazz y el gospel en Estados Unidos, pero que ahora viene transformándose gracias a los artistas hispanos.

- “Alucinándote” es una canción con melodías R&B y urbanas. ¿Cómo llegaste a esa mezcla?

Eso es lo que quiero transmitir y hacer, ser original siempre ha sido mi lema. Estoy tratando de hacer cosas que no se han visto mucho o quizá que aún no existan. A mí me encanta el R&B desde que soy muy pequeña y encontré esta oportunidad de latinizarlo, tiene un sonido latino, urbano, pero también diferente y original y eso es lo que me inspira mucho.

- ¿Cómo vives el proceso de composición de tus canciones?

Mi proceso de composición es infinito, lo puedes hacer de infinitas maneras. Hay veces que yo estoy cantando en la ducha y se me ocurren melodías y las grabo o hay veces que estoy cocinando o tendiendo mi cama y también se me ocurre algo y lo grabo, pero básicamente esta vez me sentaron a componer con un artista que se llama Esteman, que es muy conocido en Colombia, y con un productor que se llama Julián Bernal.

Yo tenía esta idea de hacer algo en R&B pero latino, como fui con la idea del beat más o menos, el tema lo decidimos entre todos, la letra, todo fue saliendo ahí poco a poco y luego de tres horas terminamos la canción.

- En tu canción “Candela” incorporas sonidos afroperuanos...

Al inicio no pensamos en que fuera con sonidos peruanos cuando la escribimos, pero el ritmo y la manera en que estaba escrita se prestaba mucho para hacer ese tres cuartos que es del cajón afroperuano. Se prestó y se produjo así.

Nicole Fravre estrenó el tema “Alucinándote”, su primer trabajo musical con Universal Music. Foto: Nicole Favre Instagram

- ¿Piensas seguir incorporando sonidos peruanos en futuras producciones?

Sí, eso siempre va estar presente para mí, me encantaría seguir combinando, seguir probando muchos géneros diferentes y siempre que se pueda o que la canción se preste, meterle su toquecito peruano.

- Firmaste con Universal Music México en setiembre del 2020. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la disquera?

Es una anécdota muy chistosa porque firmé literalmente en pijama, estábamos en plena pandemia y han pasado dos cosas grandes para mí. La primera es que me invitaron a ser parte de un disco navideño que salió el año pasado, lo hizo Universal Music, donde mi nombre está entre artistas como Juanes, Danna Paola, Kalimba, Esteman, y eso para mí es uno de los pasos más grandes que he dado en toda mi carrera, estar en un disco con artistas tan grandes fue muy especial para mí. Y el segundo paso es mi primera canción que he sacado oficialmente con ellos, que es “Alucinándote”.

- ¿En algún momento pensaste en concursar en un programa de talentos cuando iniciaste tu carrera en la música?

La verdad es que nunca se me cruzó por la cabeza, porque soy super tímida y me moría de la vergüenza, del roche y del miedo de subir al escenario y cantar. Yo siempre he sido super tímida, ahora he aprendido a ser más extrovertida, pero me cuesta muchísimo subirme al escenario a cantar, siento unos nervios... ya cuando estoy ahí se me pasa.

-¿Lograste vencer la timidez y los nervios por tu pasión hacia la música?

Sí, la verdad es que sí. Sí siento pasión y logré vencer mis miedos. Yo soy super miedosa en todo el sentido de la palabra y justamente tenía que viajar a México para grabar el video de “Alucinándote”, fue la primera vez que me hicieron la prueba molecular (COVID-19), yo me moría de los nervios, son un montón de cosas que uno sacrifica por lo que ama y estoy muy contenta de perseguir mi sueño.

- ¿Te involucras mucho en toda la producción de tus nuevas canciones en cuanto a composición, melodías, videoclip?

Sí, 100%, y eso nunca voy a dejar de hacerlo, de hecho al final de las producciones todos me terminan odiando por ser tan perfeccionista, pero es algo con lo que lucho cada día también porque sé que tengo que aprender a delegar un poquito más, a soltar sobre todo. Me cuesta mucho porque toda mi carrera he estado trabajando para mí, haciendo todo yo sola y ahora estoy acostumbrándome a delegar, pero siempre voy a tratar de meter un poquito la mano en todo lo que se pueda, tanto en los videos como en las producciones.

- ¿Qué artista es tu referente?

Creo que tengo varios, pero podría destacar a Taylor Swift por dos razones. La primera es porque es una gran compositora y eso es algo que a mí también me encantaría desarrollar.

- ¿Tú compusiste todas tus canciones?

Sí, y me encantaría seguir desarrollándome como compositora y en algún momento de mi carrera componer para otros artistas. Taylor es como mi modelo a seguir en ese sentido porque ella trabaja para su propio proyecto como artista y también compone para artistas muy grandes.

- ¿Te gustaría trabajar en otros géneros musicales, además del urbano y el R&B?

De hecho tengo muchos otros géneros con los que me gustaría experimentar siempre y cuando deje mi huella, la huella de Nicole Favre, y nunca perder esa esencia que estoy construyendo. Sea el género que sea, que siempre esté mi marca ahí presente.

- ¿Es difícil vivir de la música en el Perú?

No sé si sea muy difícil, recién está empezando esta ola de nuevos talentos que están apareciendo, hay talento de sobra en el Perú, eso no nos falta. Pero la industria sí es muy pequeña y yo siempre digo que mi misión es tratar de sacar al Perú adelante y aportar todo lo que yo pueda para hacer crecer la industria musical aquí.

- ¿Qué es lo más gratificante para ti en lo que va de tu carrera como artista?

Creo que todo el apoyo de la gente que me sigue, así sean muchos o sean pocos, yo estoy muy agradecida con cada uno de ellos, que estén pendientes de mí y sobre todo que les guste lo que hago, eso yo lo valoro muchísimo. Lo más gratificante como artista que hasta ahora he vivido es pararme en un escenario y que el público cante lo que yo escribo, para mí es lo mejor del mundo.

- ¿Qué les dirías a quienes se apasionan por la música y desean iniciar una carrera?

Que persigan sus sueños, sobre todo que traten de ser originales, que es muy bueno tener líderes, tener referencias, pero es mejor aún ser original, perseguir lo que a ti realmente te gusta , no lo que está de moda, no lo que va funcionar, sino lo que tu corazón te diga que está bien. Si tu corazón sabe que está bien, entonces por ahí es el camino y que nunca se rindan porque los sueños no son gratis y hay que trabajar y luchar por ellos, es muy difícil el camino, pero para eso está la pasión y el amor a lo que uno hace.

