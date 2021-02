Mauri Stern a ‘Amy Winehouse’ en Yo soy: “Perdiste un poco el personaje”

La imitadora de Amy Winehouse, Ani Rodríguez, regresó al escenario de Yo soy, grandes batallas para retar a uno de los consagrados y lograr conseguir una silla.

La joven artista decidió competir contra Julio Cornejo, imitador de Juan Luis Guerra, quien se ha mantenido en el programa durante varias semanas.

Ella eligió el tema “You know I’m no good” para sorprender al nuevo jurado de Yo soy, integrado por el productor mexicano Mauri Stern y el músico peruano Tony Succar. En las redes sociales, sus seguidores aseguraban que se convertiría en la ganadora.

Sin embargo, su presentación no convenció a todos. Mauri Stern, también conocido por ser integrante de Magneto, lanzó una ácida crítica a ‘Amy Winehouse’ sobre la interpretación que exige su personaje.

“Qué fascinante que este aquí ‘Amy’ porque son artistas tan complejos... Yo creo que en estas nuevas batallas los filtros ya son distintos y te los voy a decir... Creo que el personaje está en un buen lugar, me molestó un poco el timbre, te pasaste en lo nasal. De la mitad para adelante, perdiste un poco el personaje”, expresó el mexicano.

“Empezaste bien, pero cuando te tomaste el alcohol, hubiera preferido que el personaje tenga esa agresividad que estoy sugiriendo. Pero también eres seductora, cautivas y tienes buenas armas al mismo tiempo”, agregó Mauri Stern.

Por su parte, el percusionista Tony Succar aseguró que percibió que la imitadora de ‘Amy Winehouse’ tuvo alguno errores en la pronunciación del inglés.

“No entendí mucho la letra de la canción. Conecté contigo, pero me perdí un poco porque no entendí la letra. Creo que tienes que pulir más la pronunciación”, mencionó el músico peruano.

Ani Rodríguez quedó empate con Julio Cornejo, por lo que este viernes 12 de febrero ambos se enfrentarán por su permanencia en Yo soy, grandes batallas.

