Johnny Lau revela que tienen COVID-19 y no puede respirar bien

El jueves 11 de febrero, el cantante Johnny Lau informó a sus seguidores en Facebook sobre su estado de salud, revelando que tiene coronavirus (COVID-19).

“Mis guerreros de luz, lamento contarles que no me encuentro bien de salud. Vengo recuperándome del COVID-19 y el proceso resultó ser más largo de lo que pensé”, inicia su comunicado.

El intérprete de “Protagonista” y “Sospecho que te quiero”, advirtió de las complicaciones que experimenta a causa del virus.

“Las secuelas todavía no me permiten respirar con normalidad”, afirmó, pasando a explicar que a razón de ello su concierto virtual no se realizará.

“Me veo en la necesidad forzosa de posponer el concierto programado para el día sábado 13 de febrero. Extenderemos el tiempo de preventa y la nueva fecha será anunciada en los próximos días a través de mis redes sociales”, aseguró el ex participante de La Voz Perú.

Agregó: “Con respecto a mis lanzamientos programados, todos sucederán con normalidad, ya que el material fue grabado hace varios meses”.

Johnny Lau, ganador del Festival Claro 2016, finaliza su publicación deseando “paz y buena vibra” a sus seguidores, además de agradecer el apoyo recibido y prometer que ‘pronto estará al 100%’.

11.2.2021 | Post de Johnny Lau informando que tiene coronavirus (COVID-19). Foto: Johnny Lau / Facebook

