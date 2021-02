Fallece Rodrigo Mejía, actor de Mundo de fieras y Fuego en la sangre

El 12 de febrero, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó a través de su cuenta en Twitter de la muerte del actor Rodrigo Mejía, a la edad de 45 años, por causas que no han sido reveladas.

Por su parte, la conductora de TV Azteca, Gaby Crassus, esposa y madre de los hijos del intérprete, publicó un sentido mensaje de despedida en Instagram.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida por qué te fuiste tan pronto?”, escribe al inicio del post.

Luego agregó: “Gracias Rodrigo gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo”.

Conocido por su participación en varias producciones de Televisa, Rodrigo Mejía fue una figura relevante en importantes producciones como la telenovela Mundo de fieras (2007) con Edith González y Sebastián Rulli.

También se hizo notar en Fuego en la sangre (2008) junto a Adela Noriega y Eduardo Yáñez. Además de Cuidado con el Ángel (2008) con William Levy y Maite Perroni.

Una de las últimas producciones en las que participó Rodrigo Mejía fue la serie de Netflix Control Z, del 2020, como el padre de la protagonista Macarena García.

