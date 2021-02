‘Amy Winehouse’ volvió a Yo Soy para retar a ‘Juan Luis Guerra’

La noche del 11 de febrero, Yo soy, grandes batallas trajo de regreso a una de las imitadoras favoritas del público, Ani Rodríguez como ‘Amy Winehouse’, evento que la artista había confirmado el día anterior a sus seguidores en Instagram.

“No huyo de los retos”, afirmó la imitadora de la cantante británica. También agregó que con su presencia esperar romper el “maleficio de ser la ganadora de una sola temporada”.

“Yo no vengo a intentar, yo vengo por todo y nada”, indicó.

No obstante, y a pesar de la sugerencia del jurado de Yo soy, grandes batallas, la cantante decidió retar a ‘Juan Luis Guerra’ y no a ‘Marilyn Manson’.

‘Amy Winehouse’ salió al escenario para interpretar “You know I’m no good”, tema lanzado en 2006 como parte del álbum Back to Black.

Por su parte, Julio Cornejo, imitador del dominicano Juan Luis Guerra, eligió para defender su silla de consagrado la canción de 1990 “Estrellitas y duendes”, incluida en el disco Bachata rosa.

En la etapa de devoluciones, Mauri Stern definió como fascinante la presencia de ‘Amy Winehouse’ en Yo soy, grandes batallas por ser una artista muy compleja. Ante la difícil elección, el jurado acordó considerar un empate el encuentro, y procedió a programarse un nuevo enfrentamiento entre ambos artistas.

Por otro lado, la presencia de la retadora llamó la atención al tener en cuenta que semanas atrás, a fines de enero, respaldó a su excompañero Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati, en su solicitud para que se les pague a los imitadores.

