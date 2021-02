Yo soy: ‘Sandro’ y ‘Lady Gaga’ empatan tras sorprender al jurado

El imitador de Sandro se está enfrentando cada vez a retadores más fuertes en Yo soy, grandes batallas. Esta vez, Tony Cam tuvo un duro duelo con ‘Lady Gaga’.

‘Sandro’ volvió a la silla de consagrado tras derrotar a ‘Myriam Hernández’. Sin embargo, la competencia se puso más desafiante.

Durante la edición del miércoles 10 de febrero, Vanessa Cardiu llegó como retadora a Yo soy, grandes batallas y deslumbró con un mix del Super Bowl que Lady Gaga hizo en 2017.

Por su parte, ‘Sandro’ interpretó el tema “Cómo te diré”. La gran potencia vocal de Tony Cam dejó felices a los miembros del jurado.

Tras ambas presentaciones, Maricarmen Marín tomó la palabra y brindó halagos para la imitadora de Lady Gaga por su gran trabajo en escena.

“Qué tal batalla. Espero que lo hayan disfrutado. Lady Gaga gracias por venir. Siempre hemos reconocido tu talento y disciplina. Me da mucha alegría como has ido creciendo. Te he visto concentrada y con energía”, comentó la cantante de cumbia.

Por su parte, Mauri Stern reconoció el gran trabajo de la imitadora, pero señaló que dicha presentación le quedó un poco grande y le aconsejó que vaya paso por paso.

“Tú sabes que soy transparente con amor. Fue algo impresionante lo que acabas de vivir. Haber hecho una presentación de premios requiere demasiado control y te quedó grande toda esta producción”, manifestó el jurado de Yo soy, grandes batallas.

Asimismo, Mauri Stern reveló que quedó encantando con ‘Sandro’ al destacar que con poca producción puede llegar muy lejos.

“Acabamos de demostrar en la vida que menos, es más. De pronto aparece algo tan sencillo, puro, real que cautiva, y me emocionas. He tenido una relación de odio amor con tus fans y eso está muy bien. Me encanta que me demuestres de qué estás hecho. Estás hecho de temple, titanio. Eso fue una belleza”, comentó el productor mexicano.

Tras los descargos, los jurados de Yo soy, grandes batallas fueron a votaciones. Mauri Stern y Maricarmen Marín eligieron a ‘Sandro’, mientras que Katia Palma y Tony Succar apostaron por ‘Lady Gaga’. Con este empate, ambos imitadores se volverán a enfrentar esta noche.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.