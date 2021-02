Yo soy: imitador de ‘Juan Luis Guerra’ se conmovió al seguir en competencia

El imitador de Juan Luis Guerra se mostró visiblemente emocionado cuando el jurado de Yo soy, grandes batallas le mostró su respaldo para continuar en competencia.

En la más reciente edición del reality de Latina, Julio Cornejo tuvo como retador a ‘Héctor Lavoe’. A pesar de algunas desafinaciones en su presentación, el consagrado convenció a Mauri Stern, Maricarmen Marín, Tony Succar y Katia Palma.

Tras la votación, Karen Schwarz le dijo al participante: “Veo lágrimas en tus ojos”. Ante esto, ‘Juan Luis Guerra’ tomó la palabra y con la voz quebrada explicó que su emoción se debe al apoyo constante que recibe por parte del jurado de Yo soy, grandes batallas. Además, confesó que estar en el programa es todo un sueño para él, y agradeció la oportunidad.

“No voy a parar, tengo dos pequeñas en casa que todas las noches me preguntan cómo te fue y si gane, y decirles que sí es una alegría increíble de estar aquí' ,y agradezco con todo mi corazón y poder hacer lo que tanto he soñado desde chico”.

Asimismo, ‘Juan Luis Guerra’ aseguró que seguirá luchando para seguir en el sillón de consagrado, ya que tiene dos hijas que son su impulso.

Yo soy: ‘Juan Luis Guerra’ tras eliminar a ‘Nicky Jam’

A través de su cuenta de Instagram, ‘Juan Luis Guerra’ agradeció por seguir en competencia tras dos duras batallas con el imitador de Nicky Jam.

“Hoy (martes 9 de febrero) dimos todo para seguir en competencia, fue un gran retador (Nicky Jam) después de doble empate siento que el reto es cada vez mayor. A pesar del training diario de la competencia y del día a día en casa con los pequeños, seguimos adelante con fe y agradecimiento a Dios y a todos ustedes por cada palabra y mensaje que me impulsa a hacer esto siempre con el mejor ánimo, los quiero mucho. Gracias eternas”, escribió Julio Cornejo en su red social.

