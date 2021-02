Luego de que el jurado de Yo soy, grandes batallas asegurara no sentirse impresionado con la presentación de ’Marilyn Manson’ en la penúltima edición del programa, Mike Bravo, imitador del personaje, se pronunció a través de sus redes sociales. En su publicación, el participante se mostró orgulloso de haberse arriesgado a cantar el tema utilizando como referencia un milimétrico adelanto del documental de música YOSHIKI: UNDER THE SKY.

“Lo que hice ayer (9 de febrero) fue casi un capricho, hacer una predicción de una canción con cinco segundos de referencia, solo porque se me metió a la cabeza”, señaló. “Fue algo que nunca se ha hecho en ese programa y que no creo que se vuelva a hacer”, añadió el artista, quien venció a ’Sandro’ en Yo soy con “Sweet dreams”.

Mike Bravo orgulloso de su interpretación de "Without you"

’Marilyn Manson’ brindó detalles sobre cómo planeó esta inusual versión de “Without you” y aclaró que, muy aparte de si su interpretación fue considerada buena o mala, a él le basta con saber que generó impacto en las personas que lo vieron o escucharon.

“Hice mi pista en una madrugada y la interpreté según lo que creo que sería, llevándola al lado oscuro y explosivo a la vez. Me dijeron que no iba, pero yo, todo terco, quise hacerlo y me puse firme. ¡Sigamos rompiendo las reglas! Esperemos a que se estrene (el documental), a ver qué sale y sino, igual sería una versión mía y eso es mucho mejor”, precisó.

“Más allá de si fue excelente o no, si les provoque un sentimiento, con eso ya es suficiente para mí”, finalizó Mike Bravo, sobre su comentada participación en Yo soy, grandes batallas.

