Magaly Medina y Jorge Benavides protagonizan divertido reencuentro

Jorge Benavides prepara por todo lo alto el estreno de su nuevo programa JB en ATV tras su salida de Latina a fines del 2020.

Como ya lo había anunciado, el humorista lanzará su espacio este sábado 13 de febrero y tendrá como invitada a Magaly Medina.

A través de sus redes sociales, Jorge Benavides compartió un avance del divertido momento que protagonizó con la conductora de Magaly TV, la firme.

“Este sábado 13 a las 8.00 p. m. no te puedes perder el reencuentro de Magaly @magalymedinav y ‘Mascaly’. No te lo pierdas que está súper divertido”, escribió el productor del espacio humorístico.

Por su parte, Magaly Medina también difundió un adelanto con el siguiente mensaje: “¡Este sábado! Magaly y ‘Mascaly’: el reencuentro. No saben lo que se viene, se van a reír muchísimo”.

En las imágenes se puede observar cómo la conductora se encuentra con Jorge Benavides, personificando a ‘Mascaly’, en medio del set.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Jorge Benavides por su caracterización?

La primera vez que Magaly Medina vio a Jorge Benavides imitándola, la conductora de ATV se mostró inconforme, según contó el humorista.

“Yo creo que sí (le molestó). Hay un video de cuando fue el primer encuentro con ella, se asusta cuando me ve y después me dice detrás de cámara: ‘me gusta tu trabajo, pero yo no soy tan fea’”, declaró Benavides a Día D.

Magaly Medina y ‘Mascaly’ se vieron en esa ocasión en el programa Hablemos claro en 1999.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.