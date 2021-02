Magaly Medina confirmó que se reunió con Sheyla Rojas

Magaly Medina y Sheyla Rojas se reunieron en secreto a pedido de la producción del programa Magaly TV, la firme, así lo confirmó la misma conductora.

La presentadora de ATV respondió a la nota de El Popular, donde se señaló sobre el encuentro que mantuvo con la exchica reality, y explicó que no comentó nada sobre aquella reunión con Sheyla Rojas, ya que no suele hacer ese tipo de cosas. No obstante, indicó que aceptó el pedido de la producción de su espacio para que la modelo se sentara en el set de Magaly TV, la firme.

“Hay cosas que yo no comento de mi programa porque no me competen, pero ya que han filtrado esta información, yo voy a decir algo: ‘Jamás me reúno con mis invitados antes del programa, menos cuando son tan polémicos como Sheyla Rojas’. Me reuní con ella a pedido de mi productor, porque ella había aceptado venir al programa en las tratativas que tenía”, comentó la conductora.

“Ella quiso sentarse conmigo, pero no para hablar de mujer a mujer, quiso sentarse porque dijo que tenía miedo de venir acá a sentarse y yo tenía que darle la confianza de que viniera y hablara ante cámaras”, explicó Magaly Medina.

No obstante, la reunión no tuvo frutos porque Sheyla Rojas pidió a Magaly Medina que se disculpara públicamente por los mensajes privados que compartió de ella en su programa. Dicha condición fue rechazada por la presentadora de ATV.

“¿Por qué no se concreta esta reunión? Porque sí, ella al final dijo que mejor no, pero ella trataba y quería que yo le pidiera disculpas por las cosas que (según) dice, yo había opinado acá. Le traté de hacer entender a Sheyla Rojas que yo me burlo de las cosas y que en base a lo que había visto y lo que me habían contado, lógicamente, que yo tenía que sacar mis propias opiniones y conclusiones”, mencionó.

“Por eso yo no podía pedir disculpas, porque finalmente yo sigo pensando, seguía pensando igual, eso no iba a cambiar en lo absoluto, que yo no le podía pedir disculpas a ella, no podía ni siquiera para que ella venga a sentarse acá”, finalizó Magaly Medina.

