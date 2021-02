Chola Chabuca rendirá homenaje a Osvaldo Cattone: “Hizo tanto por el arte”

Ernesto Pimentel, quien encarna a la Chola Chabuca, lamentó el fallecimiento del actor y productor teatral Osvaldo Cattone, a quien conoció y admiró.

“Expresamos nuestras condolencias a ‘Chalo’ Gambino (socio, amigo y compañero de vida), a Maky Arana (administradora del Teatro Marsano) y a toda la comunidad de artistas y público que lo recordaremos siempre”, expresó el conductor de TV en un comunicado.

Como se recuerda, el reconocido artista dejó de existir a los 88 años el pasado lunes 8 de febrero. La actriz Regina Alcóver fue la encargada de dar a conocer la triste noticia.

Asimismo, Ernesto Pimentel recordó la gran pasión que tenía Osvaldo Cattone por el arte y cómo lucho para sacarlo adelante en nuestro país.

“Fue una gran persona que luchó cada día por el arte. Su pasión lo demostró en cada obra y en la manera de vivir por una mejor cultura. Hizo tanto por nuestro país, arte y solo nos queda darle las gracias totales”, dijo Pimentel.

Añadió que el productor teatral tuvo una sabiduría infinita y que hará una gran falta para el arte. “Pido aplausos de pie para Osvaldo”, señaló.

Por todas las cualidades de Osvaldo Cattone y el gran vacío que deja en el arte, Ernesto Pimentel anunció que le hará un homenaje póstumo llamado Osvaldo Cattone: gracias, maestro. Aplausos eternos, este sábado 13 de febrero en El reventonazo de la Chola.

Regina Alcóver se despide de Osvaldo Cattone

Tras anunciar la muerte de su gran amigo Osvaldo Cattone, Regina Alcóver se tomó unos minutos de su programa en Radio felicidad para dedicarle unas cuantas palabras despedida para el actor.

“Hace muchos años, cuando entré a la radio… Me cuesta decir esto… Al poco tiempo murió mi mamá, yo quería llorar… Yo le prometí a Osvaldo que no lloraría si él se iba, pero son 50 años de amistad y no es sencillo”, comentó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.