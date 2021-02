Yo soy: ‘Marilyn Manson’ no impresionó al jurado con el tema “Without you”

Mike Bravo volvió a caracterizar a Marilyn Manson en la reciente edición de Yo soy, grandes batallas, este martes 9 de febrero. Él se enfrentó a ‘Michael Jackson’, quien lo retó por la silla de consagrado.

El imitador del artista estadounidense quiso sorprender al jurado con el clásico tema “Without you”. Sin embargo, no logró impresionar a Maricarmen Marín, Katia Palma, Mauri Stern y Tony Succar.

Este último lamentó no poder escuchar la voz 100% original de la estrella musical. Así también, le hizo saber que tuvo muchas desafinaciones.

“Hoy no me impresionaste y te voy a decir por qué. Marilyn Manson es un buen músico y, cuando tiene el piano, en la voz se escuchaba desafinaciones y en el verso no estabas afinado casi nada”, dijo Succar.

El percusionista peruano consideró que la imitación de Bravo no fue de las mejores y estuvo lejos de parecerse al ícono del metal alternativo. En su descargo, le dijo que escoja mejor sus temas.

“Yo no vi la referencia de esta canción, porque no existe, solo está en Blu-ray. Tienes que tener mucho cuidado en escoger los temas, pero el talento está, es evidente. Sí me gustaron los agudos porque ahí entraste en tu zona de confort”, recomendó.

Pese a los comentarios, los calificadores le dieron su respaldo y votaron por la permanencia del imitador. De esta manera, conservó su puesto de consagrado.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.