Tony Succar critica a ‘Marilyn Manson’ en Yo soy: “No me impresionaste”

Tony Succar opinó sobre la presentación que ofreció ’Marilyn Manson’ en Yo soy, grandes batallas el pasado martes 9 de febrero. El ganador del Latin Grammy aseguró no sentirse impresionado por Mike Bravo tras cantar “Without you”, pues consideró que el show estuvo muy por debajo de sus dos anteriores puestas en escena.

“Ayer (8 de febrero) me dejaste sorprendido, en la primera presentación también, (pero) ahora no me impresionaste”, aseveró sobre ’Manson’, quien había derrotado a ’Sandro’ (Tony Cam) con su interpretación de “Sweet dreams” en el escenario de Yo soy.

El percusionista acotó que la canción no favoreció al imitador, pues este tuvo muchas desafinaciones durante la ejecución de la misma. Tras explicar su punto de vista, Tony Succar le aconsejó a ’Marilyn Manson’ grabarse para poder mejorar y perfeccionar a su personaje en la mencionada faceta.

“Aunque ‘Marilyn Manson’ está con su personaje que es muy extraño y con tantas complejidades en la voz, es un buen músico. En esta presentación, donde solamente tienes el piano en la voz, se escucharon muchas desafinaciones, en los versos no estabas casi nada afinado. Obviamente estás haciendo los whispers, que son de mucho aire, pero después, cuando metes un tono, tienes que estar ahí...”, señaló.

“Estudié versiones de Marilyn Manson en acústico, como el que tiene con Tyler Bates en Italia y él está entonando. (Esta canción) es una balada, entonces tienes que tener cuidado al escoger los temas porque el talento está. Sí me gustó cuando entraste a los agudos... Te recomiendo que te grabes mucho en esta situación y escuches al original para que puedas hacer este personaje perfecto”, añadió el también productor musical.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.