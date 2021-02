Sara Carbonero fue internada por recaída con el cáncer de ovarios

La conocida reportera de deportes Sara Carbonero tuvo complicaciones en su salud a raíz de un cáncer de ovarios que le fue detectado en 2019. Por tal motivo, la presentadora permanece en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

De acuerdo a la revista Semana de España, la periodista de 37 años fue operada de emergencia y se encuentra recuperándose en compañía de su esposo Iker Casillas, a quien fue visto ingresando al centro.

Asimismo, se informó que Sara Carbonero se encuentra internada desde el 5 de febrero. Sin embargo, recién se supo de su situación el martes 9 de febrero, cuando la comunicadora no se presentó en el programa que tiene desde hace un mes tiene en radio Marca.

La periodista y el exfutbolista del Real Madrid vienen de atravesar momentos difíciles. Primero fue Iker Casillas el que tuvo que enfrentarse a un infarto cuando entrenaba con el club Porto y días más tarde era Sara Carbonero, quien pasaba por el quirófano al detectársele un cáncer de ovario.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada”, escribió la periodista en 2019.

La revista Semana, en su último número publicado este miércoles 10 de febrero, compartió imágenes de familiares y amigos entrando en el centro médico. El medio señaló que se puso en contacto con la representante de la periodista, quien no quiso facilitar información. “No tengo nada que decir”, comentó.

