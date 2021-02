Pedro Suárez Vértiz recuerda carta de su hermana tras la muerte de su padre

Pedro Suárez Vértiz conmovió a sus seguidores en Instagram al revelar parte de la emotiva carta que escribió su hermana Mariafé poco después del fallecimiento de su padre. En su publicación, el cantautor peruano contó que siempre se ha esmerado por hacer todo lo posible para ser una figura paterna.

“Estaba ella en sexto grado y la nota decía algo como: ‘Sé que mi papá ya no está con nosotros, pero yo tengo a mis hermanos, Pedro y Patricio, que me cuidan y me quieren como si fueran mis papás. Por eso no estoy triste’”, relató. “(...) Desde siempre he tratado de actuar con mi hermana Mariafé con la tolerancia y paciencia que solo un padre tiene con su hija”, añadió el exintegrante de Arena Hash.

Pedro Suárez Vértiz también se animó a relatar algunas de las experiencias que vivió junto a su hermana, al estar pendiente de sus estudios, compartir almuerzos con ella y ayudarla a lograr cada una de sus metas.

Pedro Suárez Vértiz dedica emotivo mensaje a su hermana

“No soy su papá, pero luego de años de leer esa pequeña nota que escribió de niña, he tratado siempre de mantener encendida esa seguridad que depositó en nosotros, sus hermanos. No he podido ayudarla económicamente en esta cuarentena porque yo también estoy al ras, pero está feliz con su novio así que no está sufriendo”, comentó en su Instagram.

“Soy feliz haciendo todo esto y sobre todo haciendo feliz a mi padre, cuidando a su amada hija que tanto le preocupó dejar desamparada cuando ya sabía que iba a morir”, finalizó el mensaje de Pedro Suárez Vértiz.

