La Tigresa del Oriente no piensa dejar su carrera: Mi trabajo me sostiene

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida en el mundo del entretenimiento como la Tigresa del Oriente, cuenta que aún sufre las secuelas que le dejó el coronavirus que contrajo en agosto de 2020 y espera pronto poder recibir la vacuna contra la enfermedad.

“Tenía secuelas muy fuertes en la espalda, el dolor de columna, yo tuve COVID-19”, comentó la artista en diálogo con La República. La famosa artista nacida en la selva peruana confiesa que toma hierbas medicinales, ya que prefiere no acudir a los centros de salud debido a que se encuentran al tope de su capacidad. “Eso me calma bastante el dolor y de todas maneras como hemos visto en la televisión, descarté la ivermectina porque no es bueno automedicarse”, continuó.

La Tigresa del Oriente también expresó su emoción por la llegada del primer lote de vacunas Sinopharm y no dudó en asegurar que no le teme a las vacunas, a diferencia de muchas personas que se muestran desconfiadas. “Yo sí me vacunaría, porque ya estamos viendo lo fuerte que está la segunda ola de la pandemia”, precisó.

La Tigresa del Oriente asegura que se vacunará contra el coronavirus en cuanto tenga la oportunidad y n piensa alejarse de la vida artística. Foto: archivo La República

Ante la situación actual del sistema de salud en el Perú, la cantante lamenta verse obligada a tener que salir de su hogar para continuar trabajando. “No puedo estar en mi casa, tengo que salir para el seguro, los ensayos de alguna grabación. Ahora una se la tiene que buscar, no puedes estar esperando. Yo no tengo pensión, no tengo jubilación, vivo de mi trabajo con el arte”, explicó.

Como muchos otros artistas, la Tigresa del Oriente buscó generar ingresos realizando conciertos y saludos virtuales; sin embargo, esto no fue suficiente para cubrir todos sus gastos. Por otro lado, se mostró muy apenada por el embargo de sus cuentas bancarias debido a deudas que mantenía con el municipio de su distrito y no pudo cobrar el dinero que sus compañeros artistas y seguidores le habían depositado como apoyo.

“Yo me contagié de COVID-19, mis compañeros artistas fueron muy generosos conmigo y me depositaron una ayuda. Ernesto Pimentel me depositó una cifra, él es muy generoso conmigo”, contó.

“Yo no tenía trabajo en pleno inicio de pandemia, mi hija me estaba ayudando, pero cuando ya me dieron de alta, pensé en retirar del banco ese dinero para comprar medicamentos, pagar mis recibos de luz, agua, teléfonos, cuando me di con la sorpresa de que ya no había nada que cobrar (...) Yo sigo con las secuelas, quiero comprarme más medicinas, no tengo trabajo, eso es un abuso, me están perjudicando un montón”, explicó.

A pesar de esta serie de dificultades, la Tigresa del Oriente continúa trabajando y recientemente se convirtió en la figura del programa para emprendedores de la Caja Trujillo Nuevo amanecer, que sorteará premios todas las semanas.

“Eso me ha ayudado un montón para cubrir mis gastos de alimentos y deudas, tengo que estar haciendo mis cosas. Encontré también al doctor Oscar Torres, muy generoso, que me cubrió el tratamiento dental, estoy muy agradecida con él por mi sonrisa”, detalló.

A sus 75 años, Juana Judith Bustos no piensa colgar sus vistosos trajes y aún sueña con próximos proyectos musicales. “Mi trabajo artístico todavía me está sosteniendo, tengo las regalías que Apdayc nos da a los artistas, siempre me cae algo. No será tanta plata, pero algo es algo. Así me estoy manteniendo, todavía no pienso en dejar mi carrera artística, hay Tigresa para rato”, afirmó.

Además, cuenta emocionada que un promotor de París le propuso viajar para grabar un videoclip que tendrá como fondo la famosa Torre Eiffel. “Voy a cantar ‘La vie en rose’ de Edith Piaf. Eso fue antes de la pandemia, ya me habían anunciado y estaba todo listo, ya había solicitado mi renovación de visa, espero que ese sueño se haga realidad”, finalizó.

