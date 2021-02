Korina Rivadeneira desea tener un segundo hijo: “Falta el varoncito”

En el 2020, Korina Rivadeneira y Mario Hart vivieron una de las mejores experiencias de su vida al convertirse en padres por primera vez.

Ante la felicidad por esta nueva etapa por la que está atravesando el matrimonio, la modelo reveló que desean agrandar la familia y que les gustaría tener un “varoncito”.

En una entrevista con América Espectáculos, la también actriz contó que tiene planeado convertirse en madre nuevamente, pero todo dependerá de su recuperación de su primer alumbramiento.

“Un Marito. Lara es idéntica a Mario, así que el varoncito falta. Un hermanito para Lara. Yo quisiera a finales de este año, pero aún hay muchas cosas que poner en orden”, sostuvo Korina Rivadeneira.

“Todos los órganos aún los tengo un poco sensibles, así que no me atrevería de frente mandarme. Tengo que esperar a recuperarme permanentemente”, agregó la modelo venezolana, quien recalcó que todavía no se encuentra apta para un segundo embarazo.

Por otro lado, Korina también bromeó sobre el parecido físico de su pequeña y Mario Hart.

“Aunque se está pareciendo un poquito a mí, creo que a medida que crezca… es que es parecida a Mario que no creo. A mí me encanta, yo la amo, me encanta que se parezca a Mario”, expresó Rivadeneira entre risas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.