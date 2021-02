Kate Hudson: “En secreto, siempre quise ser cantante”

En Music, Kate Hudson interpreta a una exadicta que debe hacerse cargo de su media hermana adolescente y autista. El musical, dirigido por la famosa cantante Sia y que le ha valido dos nominaciones a los Globos de Oro (Mejor película Comedia o Musical y Mejor actriz de Comedia a Hudson), se verá únicamente este viernes 12 a las 7.30 pm a través del streaming de Teleticket Play.

Sia dijo que te vio cantando en Instagram y que por eso te eligió para el papel de Zu.

-Sí, Sia me vio cantando en Instagram, y luego las cosas pasaron por canales de casting más tradicionales. Me emocioné muchísimo porque cuando alguien dice que Sia está haciendo un musical, tú piensas: ¡no necesito leerlo! Es un sueño. He cantado toda mi vida, pero nunca seguí realmente ese camino, aunque en secreto siempre quise ser cantante.

¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de Sia?

-Inmediatamente, sentí como si fuéramos viejas amigas. Fue fascinante conocer a la persona detrás del ejecutante. Tiene los pies en la tierra, vive y respira arte. Éramos sólo una mesa de risitas.

¿Qué sabías de la historia de Music?

-Sia me habló sobre el proyecto, su visión, cuánto tiempo había estado soñando con esto y yo solo dije: quiero hacerlo. Ella preguntó: ¿te afeitarías la cabeza? Y dije: ¡Sí, por supuesto!

¿Y lo hiciste inmediatamente o probaste primero con otros looks?

-Pasamos por un par de peinados diferentes. Sia es muy visual. En Music, creó un mundo de fantasía que forma parte de los personajes. En su mente todos somos avatares.

Afeitarse la cabeza no es poca cosa…

-La gente le da mucha importancia, especialmente cuando lo hace una mujer o una actriz. Lo entiendo porque para las mujeres, el cabello es una parte tan importante de la imagen, la identidad y otras cosas. Pero, cuando eliges ser actor, lo haces porque amas lo que haces. Estaba tan emocionada que no había miedo. Mi única preocupación era mi hijo menor Bing, de 6 años . Quería asegurarme de que participara en la experiencia, de hecho le dejé afeitarme un poco. Fue divertido.

¿Qué sentiste al leer el guion de Music?

-Me emocioné mucho. Me encantaron los diferentes temas como la dificultad de encontrar y sentir amor. Sentir amor no siempre es algo natural para las personas, especialmente cuando han sufrido un trauma en su vida. Y a veces encuentras el amor cuando no lo esperas. Y puede requerir esfuerzo y trabajo.

¿Cómo describirías a Zu, el personaje que interpretas?

-La mayoría de las personas, sin importar sus circunstancias, tienen momentos en los que se sienten incomprendidos o descuidados o no amados o no dignos de amor. Desafortunadamente, creo que es muy común. Para mí, Zu es una superviviente, ella encuentra una manera de sobrevivir, ya sea a través de la manipulación, la seducción, el ingenio, encanto o una falsa sensación de control. Eso puso a Zu en un lugar de adicción y, a veces, de quitarse la vida. Entonces, profundizando en eso y creando este personaje, había tanto que podía entender sobre lo que se siente tener que sobrevivir emocionalmente. Zu encuentra el amor después al verse empujada a esta situación de tener que cuidar de su hermana. Me encanta el mensaje que podemos cambiar nuestras vidas si así lo deseamos.

¿Cómo es Sia como directora?

-Es maravillosa y amorosa. Quiere que todos estén felices y cómodos. También es muy específica y visual. Es muy generosa como directora, escuchaba mi punto de vista. El set era un ambiente familiar. Es intenso, pero nada me hace más feliz. Me alegro de tener proyectos como esta película y la suerte de tener oportunidades como esta. Fue una fiesta de amor absoluta.

